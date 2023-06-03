Период Златана Ибрагимовича в «Барсе» был не самым гладким. Швел играл за каталонцев с 2009-го по 2011-й, и в это время команду тренировал Пеп Гвардиола, с которым у Златана было несколько конфликтов.

Ибрагимович не раз упрекал Гвардиолу в излишней предвзятости к Месси, однако спустя время признается, что добился личного прогресса под руководством Пепа:

«Каждый тренер, который у меня был, чему-то меня научил, даже Гвардиола. Гвардиола – это всегда гламурно и позитивно. Но чтобы расти, нужно пройти через тьму. Если ты не готов к этим моментам, ты будешь растерян.

Я прошел через тьму и стал тем, кто я есть сейчас. За это я благодарен всем своим тренерам».