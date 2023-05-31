29 комментариев

«Барселона» готовит официальное предложение «Баварии» по Йозуа Киммиху: полузащитник активно учит испанский язык🤩🤩🤩
«Блауграна» сделает предложение сразу после того, как Ла Лига утвердит их финансовый план.
Киммих — игрок, которого в «Барселоне» считают идеальной заменой Серджи Бускетсу. Хави предпочел бы подписать на эту роль Мартина Зубименди, но очевидно, что игрок «Сосьедада» будет стоить дороже.
Хотя трансфер Киммиха будет крайне сложным, в Германии предполагают, что «Бавария» в конечном итоге будет готова продать его, чтобы собрать средства для подписания нового нападающего.
Сам Киммих считает Хави своим кумиром и мечтает играть под руководством легенды «Барсы». 28-летний немецкий полузащитник изучает испанский язык с 2017 года .
Ты понимаешь, что Бавария и Барселона не встретятся на групповом этапе?)
Да и унизить баварку можно спокойно, благодаря кану и салихамиджичу))
Все мы знаем позорный трансфер хоселу в мадридское недоразумение)))
П.с. даже если не в барсу, мне кажется, Киммих все равно уйдёт. В МС например. Ощущение, что нормальных людей, Мюллера, Киммиха и других сильно взбудоражило вот такое некорректное увольнение нагельсманна.