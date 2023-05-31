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«Барселона» готовит официальное предложение «Баварии» по Йозуа Киммиху: полузащитник активно учит испанский язык🤩🤩🤩

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Йозуа Киммих Йозуа Киммих
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«Блауграна» сделает предложение сразу после того, как Ла Лига утвердит их финансовый план.

«Барселона» готовит «официальную заявку» на Джошуа Киммиха, полузащитник, изучающий испанский язык

Киммих — игрок, которого в «Барселоне» считают идеальной заменой Серджи Бускетсу. Хави предпочел бы подписать на эту роль Мартина Зубименди, но очевидно, что игрок «Сосьедада» будет стоить дороже.

Хотя трансфер Киммиха будет крайне сложным, в Германии предполагают, что «Бавария» в конечном итоге будет готова продать его, чтобы собрать средства для подписания нового нападающего.

Сам Киммих считает Хави своим кумиром и мечтает играть под руководством легенды «Барсы». 28-летний немецкий полузащитник изучает испанский язык с 2017 года .

29 комментариев

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MBayern7
Ответ Виктор Кашшаи
Так же Левандовски: бывший капитан Баварии, лидер и главная забивная мощь Баварии. Какая разница?
Главная забивная мощь - да, но не капитан и не лидер
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Fona
Учитывая, что Киммих до сих пор не имеет агента, что он претендент на капитанство Баварии, и видя как он праздновал чемпионство - не понимаю на что рассчитывает Барселона.
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Виктор Кашшаи
Если Барселона провернёт такой трансфер, то это просто супер!
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Jor Hakobyan
Ответ Виктор Кашшаи
Так же Левандовски: бывший капитан Баварии, лидер и главная забивная мощь Баварии. Какая разница?
Бывший капитан? Вас так мозги смывали?🤣 Лева был вратарём и в Барселоне классно нашёл себя в линии атаки🤣
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FrankieWild
Похоже на жирную утку
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MK
Надеюсь Алемани взорвет трансфер на лето )
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Виктор Кашшаи
Ответ Jor Hakobyan
Виктор Кашшай запретил ответить на его комменты🤣 типичный каталоская поведение перед мюнхенским фаном😁 ладно встретимся в ЛЧ😅 очкуем
Пхахаххаах, ты видимо глупый, хотя так и есть.
Ты понимаешь, что Бавария и Барселона не встретятся на групповом этапе?)
Да и унизить баварку можно спокойно, благодаря кану и салихамиджичу))
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FrankieWild
Ответ Jor Hakobyan
Виктор Кашшай запретил ответить на его комменты🤣 типичный каталоская поведение перед мюнхенским фаном😁 ладно встретимся в ЛЧ😅 очкуем
Не стоит обобщать
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Виктор Кашшаи
Ответ Jor Hakobyan
🤣о каком проекте идёт речь? Унижение во всех лигах? Ричаги? Или снижение зарплат? Может проблемы при регистрации игроков? У вас проекты непредсказуемые.
Девочка, не плачь))
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Jor Hakobyan
Ответ Виктор Кашшаи
Фанаты Баварии, вы всё так уверены, что игрок останется в вашем клубе. Вас ситуация с Левандовски ничему не научила? Сначала всё началось с того, что Левандовски нравится проект Барселоны.
🤣о каком проекте идёт речь? Унижение во всех лигах? Ричаги? Или снижение зарплат? Может проблемы при регистрации игроков? У вас проекты непредсказуемые.
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Fona
Ответ Виктор Кашшаи
Фанаты Баварии, вы всё так уверены, что игрок останется в вашем клубе. Вас ситуация с Левандовски ничему не научила? Сначала всё началось с того, что Левандовски нравится проект Барселоны.
Как и вы, что в этот раз точно победите Баварию в Лиге Чемпионов)) Одно дело слить за 50 миллионов 34-летнего форварда, которому не дали контракт на нужный срок, другое - лидера и будущее команды
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TJ tigra
Ответ Fona
Учитывая, что Киммих до сих пор не имеет агента, что он претендент на капитанство Баварии, и видя как он праздновал чемпионство - не понимаю на что рассчитывает Барселона.
Честно скажу, если бы алемани ушёл, то не на что рассчитывать. Но этот парень могет. Правда, иногда он проделывал такие трансферы, единственное что оставалось, это сказать - как ты это, черт возьми, делаешь?!
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FrankieWild
Ответ Виктор Кашшаи
Да вы тоже самое про Левандовски говорили))
Так преподносишь Левандовски,как будто его Барса забрала на пике 🤣
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Виктор Кашшаи
Белошип, ты лучше молчи.
Все мы знаем позорный трансфер хоселу в мадридское недоразумение)))
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TJ tigra
Да, ять, да, пожлста. Это будет здорово!

П.с. даже если не в барсу, мне кажется, Киммих все равно уйдёт. В МС например. Ощущение, что нормальных людей, Мюллера, Киммиха и других сильно взбудоражило вот такое некорректное увольнение нагельсманна.
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FrankieWild
Виктор Кашшаи,что ж ты ответы то закрыл?
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MBayern7
Субименди, чья трансферная стоимость 40 млн обойдется дороже Киммиха, который стоит 80 млн? Ладно
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