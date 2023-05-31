29 комментариев

«Блауграна» сделает предложение сразу после того, как Ла Лига утвердит их финансовый план.

Киммих — игрок, которого в «Барселоне» считают идеальной заменой Серджи Бускетсу. Хави предпочел бы подписать на эту роль Мартина Зубименди, но очевидно, что игрок «Сосьедада» будет стоить дороже.

Хотя трансфер Киммиха будет крайне сложным, в Германии предполагают, что «Бавария» в конечном итоге будет готова продать его, чтобы собрать средства для подписания нового нападающего.

Сам Киммих считает Хави своим кумиром и мечтает играть под руководством легенды «Барсы». 28-летний немецкий полузащитник изучает испанский язык с 2017 года .