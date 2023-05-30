Сам игрок пока не высказывался.

Йорди Кройфф заявил о своем желании покинуть «Барселону» в конце следующего месяца, что означает, что в новом сезоне он уже не будет спортивным директором клуба. «Барселона» уже определилась с тем, кто заменит голландца − правой рукой Матеу Алемани станет Деку.

Однако Кройфф подтвердил, что он поможет «блаугране» завершить все текущие операции, в том числе возможный переход Лионеля Месси.

Вот только в недавнем интервью, которое цитирует Barca Universal, Кройфф не дал положительного прогноза относительно шансов «Барселоны» заполучить свою легенду обратно, предположив, что существует проблема с ФФП.

«Есть проблема, связанная с Месси и фэйр-плей», − сказал Йорди Кройфф. Для «Барсы» это очень нехороший знак. В последнее время клубу пришлось сохранять терпение, пока Ла Лига продолжает рассматривать их финансовое обоснование.

Ожидалось, что власти утвердят план в начале месяца, но до сих пор подвижек не было. В клубе все еще надеются на «зеленый свет», чтобы сделать официальное предложение аргентинцу.

Вряд ли кто-то сомневается, что летом Месси покинет «ПСЖ», но куда он отправится далее − огромный вопрос. Его отца привлекает Саудовская Аравия, но только с точки зрения финансов. Пока игрок сохраняет терпение и продолжает питать надежды на возможное возвращение на «Камп Ноу».