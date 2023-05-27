«Хочу сыграть тайм за «Барсу» – «Пусть Хави тоже сыграет». Иньеста и Бускетс поговорили по видеосвязи, Андрес хочет побегать в сине-гранатовой футболке
Но есть сложности.
Андрес Иньеста пообщался с Серджи Бускетсом для рекламных кадров товарищеского матча «Барсы» против «Виссел Кобе», который пройдет 6 июня.
💭 Иньеста: «У меня осталось две игры с «Виссел Кобе». Я очень хочу, чтобы вы [«Барса»] приехали сюда. Вы уже чемпионы, а в Японии сезон еще не закончен. Я планировал сыграть по одному тайму с каждой командой [один за «Барсу», один за «Кобе»]. Было бы неплохо немного насладиться этим».
💭 Бускетс: «Пусть мистер [Хави] тоже сыграет».
Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры о том, чтобы Андрес Иньеста еще раз надел футболку каталонцев во время летнего товарищеского матча. Для этого японский клуб должен дать разрешение, так как 39-летний футболист все еще находится под контрактом.
Может, мы увидим это трио еще раз?
Комментарии