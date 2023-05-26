FC BARCELONA
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У Педри будет шанс сыграть со своим кумиром 😍 Иньеста вновь сыграет в сине-гранатовом этим летом

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Футбол Футбол

Этот матч мы точно будем смотреть.

Вчера «Виссел Кобе» объявил, что Андрес Иньеста покинет клуб. Полузащитник провел 5 сезонов в команде, но, к сожалению, его последние годы в Японии были омрачены частыми травмами.

Однако 39-летний футболист заявил, что не намерен завершать карьеру. Пока неизвестно, куда он может отправиться дальше, но, как сообщает надежный журналист Diario Sport Жорди Гиль, летом он может еще раз сыграть за родную «Барсу».

Сразу после окончания сезона каталонцы отправятся в Токио, чтобы 6 июня сыграть товарищеский матч с «Виссел Кобе». И сейчас клубы обсуждают возможность того, чтобы Иньеста сыграл один тайм в составе «Барселоны», а другую часть — за японский клуб. Эту идею предложила «блауграна», и «Кобе», как утверждается, планирует дать добро.

Это потрясающая возможность во всех аспектах, в том числе и для Педри, который десятки раз говорил, что Андрес является его кумиром с самого детства. И теперь у него появится шанс сыграть со своим героем плечом к плечу.

7 комментариев

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Hella black
Хави - Иньеста - Месси 🥲😥 ностальжи !
Увидел фотку вспомнил всё
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Антоша Спирин
У меня подобная фоточка уже много лет в шкафчике стоит. Да... Были времена.
+2
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wmfrxwf5rq
Очень верится в это!
+1
0
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Вячеслав Новиков
Андрес конечно был гением, было бы неплохо вернуть его в тренерский штаб, интеллект у него на уровне
+1
0
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MK
Близнецы 8ки - в одной команде )
+1
0
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Kazbek Akhmetov
+ Хави должен тогда выйти на поле!)
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Michael Chikvashvili
Андресс Иньеста лучше и красивее всех разгонял атаки Барсы, Месси не скривал своё восчищение от Иньести
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