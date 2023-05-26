7 комментариев

Этот матч мы точно будем смотреть.

Вчера «Виссел Кобе» объявил, что Андрес Иньеста покинет клуб. Полузащитник провел 5 сезонов в команде, но, к сожалению, его последние годы в Японии были омрачены частыми травмами.

Однако 39-летний футболист заявил, что не намерен завершать карьеру. Пока неизвестно, куда он может отправиться дальше, но, как сообщает надежный журналист Diario Sport Жорди Гиль, летом он может еще раз сыграть за родную «Барсу».

Сразу после окончания сезона каталонцы отправятся в Токио, чтобы 6 июня сыграть товарищеский матч с «Виссел Кобе». И сейчас клубы обсуждают возможность того, чтобы Иньеста сыграл один тайм в составе «Барселоны», а другую часть — за японский клуб. Эту идею предложила «блауграна», и «Кобе», как утверждается, планирует дать добро.

Это потрясающая возможность во всех аспектах, в том числе и для Педри, который десятки раз говорил, что Андрес является его кумиром с самого детства. И теперь у него появится шанс сыграть со своим героем плечом к плечу.