7 комментариев

Нашли точки соприкосновения.

В октябре прошлого года хавбек «Сосьедада» Мартин Субименди продлил контракт с клубом до 2027 года, чем подчеркнул свою привязанность к команде. В конце марта 2023 года испанец в интервью Sport.es признался, что сказал своему агенту следующее:

«Я сказал своему представителю, что не хочу ничего слышать (об интересе других клубов). Когда кто-то хочет оставаться в клубе, пункт о выкупе не имеет значения. Это будет еще одно спокойное лето. Я счастлив в «Сосьедаде».

Однако даже такие слова не остановили представителей «Барселоны», которые видят в Субименди идеальную замену уходящему Серджи Бускетсу.

«Я считаю Субименди экстраординарным опорником (Хави употребил слово pivote – это игрок, сочетающий функции распасовщика и опорного полузащитника – Sports.ru).

Это топ-футболист. Он очень хорошо понимает игру, доминирует с мячом и без него. Субименди играет в футбол, который нравится нам здесь, в «Барселоне». Это наш стиль», – говорил главный тренер каталонцев Хави.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, в прошлую субботу представители двух клубов встретились за ланчем, чтобы обсудить возможный трансфер. «Барса» официально сообщила, что у нее есть интерес к хавбеку, а «Сосьедад» сказал, что хотел бы видеть у себя кого-то из тройки Пабло Торре, Нико Гонсалез и Абде Эззальзули.

Похоже, что две стороны могут сойтись на общих интересах и трансфер, который совсем недавно был невероятным, станет реальным.