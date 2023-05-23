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«Барселона» и «Сосьедад» провели встречу по Субименди. Трансфер стал на шаг реальнее

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Пабло Торре Пабло Торре
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Футбол Футбол

Нашли точки соприкосновения.

В октябре прошлого года хавбек «Сосьедада» Мартин Субименди продлил контракт с клубом до 2027 года, чем подчеркнул свою привязанность к команде. В конце марта 2023 года испанец в интервью Sport.es признался, что сказал своему агенту следующее:

«Я сказал своему представителю, что не хочу ничего слышать (об интересе других клубов). Когда кто-то хочет оставаться в клубе, пункт о выкупе не имеет значения. Это будет еще одно спокойное лето. Я счастлив в «Сосьедаде».

Однако даже такие слова не остановили представителей «Барселоны», которые видят в Субименди идеальную замену уходящему Серджи Бускетсу.

«Я считаю Субименди экстраординарным опорником (Хави употребил слово pivote – это игрок, сочетающий функции распасовщика и опорного полузащитника – Sports.ru).

Это топ-футболист. Он очень хорошо понимает игру, доминирует с мячом и без него. Субименди играет в футбол, который нравится нам здесь, в «Барселоне». Это наш стиль», – говорил главный тренер каталонцев Хави.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, в прошлую субботу представители двух клубов встретились за ланчем, чтобы обсудить возможный трансфер. «Барса» официально сообщила, что у нее есть интерес к хавбеку, а «Сосьедад» сказал, что хотел бы видеть у себя кого-то из тройки Пабло Торре, Нико Гонсалез и Абде Эззальзули.

Похоже, что две стороны могут сойтись на общих интересах и трансфер, который совсем недавно был невероятным, станет реальным.

7 комментариев

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Игорь Климов
Бускетса никто не сможет на все 100% заменить в Барселоне.
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Вячеслав Новиков
Было бы здорово его подписать, молодой и как раз проблемная зона после ухода Буси
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Hasan_072
Бускетса никто не заменит, максимум ближе по стилю похожего поискать(тяжело.) а чтоб равносильно заменить - нет.
Бускетс - это стиль, это позиция.

Такие бывают в единичном экземпляре.
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Альберт Акчурин
Ответ Игорь Климов
Бускетса никто не сможет на все 100% заменить в Барселоне.
И не надо, нужен другой хороший игрок) глупо ведь искать такого же как бускетс, с тем учётом что он один такой
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Serdida Orayew
Незаменимых не бывает, но вот что бы Буси заменить нужно будет время...
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Kaloyan Yalamov
Вариант с заменой неплох, думаю Абде самим нужен на сегодня из этой троицы, слева просто дырка в атаке. А вот дальше Пабло или Нико сложнее выбрать. Хотя Нико уже показал, чего он стоит, а Пабло пока не дали особо шансов в этом плане. Если не на обмен, а в аренду, можно любого из них смело.
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alberto-m
Пусть отдадут Торреса ,а Фати можно отдать в аренду.
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