11 комментариев

Гави отметил чемпионство на поле «Камп Ноу» рядом с мамой и сестрой – да-да, именно их когда-то приняли за любовниц Жерара Пике🤯🤯🤯
Гави буквально светился от счастья.
Поражение от «Сосьедада» чемпионское настроение игрокам «Барселоны» не испортила – после матча на поле появились семьи игроков, в которыми футболисты разделили радость от завоевания долгожданного титула.
Молодой лидер «Барсы» Гави с удовольствием позировал рядом с сестрой Авророй.
Мам футболиста тоже появилась на поле – именно ей испанская пресса год назад приписывала роман с Пике, из-за которого защитник расстался с Шакирой. Позже испанские СМИ переключились на сестру Гави, но все это так и осталось слухами.
Все семейство в сборе.
А что, она как-то по-другому определяется?
Супер!