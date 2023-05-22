11 комментариев

Гави буквально светился от счастья.

Поражение от «Сосьедада» чемпионское настроение игрокам «Барселоны» не испортила – после матча на поле появились семьи игроков, в которыми футболисты разделили радость от завоевания долгожданного титула.

Молодой лидер «Барсы» Гави с удовольствием позировал рядом с сестрой Авророй.

Мам футболиста тоже появилась на поле – именно ей испанская пресса год назад приписывала роман с Пике, из-за которого защитник расстался с Шакирой. Позже испанские СМИ переключились на сестру Гави, но все это так и осталось слухами.

Все семейство в сборе.