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Гави отметил чемпионство на поле «Камп Ноу» рядом с мамой и сестрой – да-да, именно их когда-то приняли за любовниц Жерара Пике🤯🤯🤯

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Гави буквально светился от счастья.

Поражение от «Сосьедада» чемпионское настроение игрокам «Барселоны» не испортила – после матча на поле появились семьи игроков, в которыми футболисты разделили радость от завоевания долгожданного титула.

Молодой лидер «Барсы» Гави с удовольствием позировал рядом с сестрой Авророй.

Мам футболиста тоже появилась на поле – именно ей испанская пресса год назад приписывала роман с Пике, из-за которого защитник расстался с Шакирой. Позже испанские СМИ переключились на сестру Гави, но все это так и осталось слухами.

Все семейство в сборе.

 

11 комментариев

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Real7777
мама на Модрича похожа.
+23
-1
+22
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Дядя Тима
Ответ Real7777
мама на Модрича похожа.
😂😂😂😂
+3
0
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Совесть Черданцева
Нет ничего важнее семьи, как говорится
+2
-1
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Morgul13
Мама пришла - сразу шнурки завязаны)
+1
0
+1
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Кулёс
Ответ Vlad
Вы это по цвету раждуной оболочки глаз вывод сделали?
Это был вопрос) Вполне возможно что свет так падает
А что, она как-то по-другому определяется?
+1
0
+1
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Кулёс
У девочки гетерохромия?)
Супер!
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Абдул Абакаев
сестра на Меган Фокс немного смахивает
0
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Vlad
Ответ Кулёс
Это был вопрос) Вполне возможно что свет так падает А что, она как-то по-другому определяется?
Если смотреть на фото увеличив, то можно разглядеть различие в цвете радужной оболочки глаз. А возможно как Вы сказали, свет падая так изменил цвет
0
0
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