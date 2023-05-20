По информации Жерара Ромеро, окружение Йозуа Киммиха предложило игрока «Барселоне».

«Блауграна» изучает возможность подписания контракта с немцем. Но «Бавария» просто так не отпустит ключевого игрока своей команды. Переход Киммиха в «Барсу» осуществить будет гораздо сложнее, чем трансфер Левандовского.

Сообщается, что полузащитник не чувствует себя счастливым в «Баварии» после увольнения Юлиана Нагельсманна. Киммих рассматривает возможность присоединиться к клубу за пределами Германии, и «Барса» является для него привлекательным вариантом.

Согласно некоторым сообщениям, Хави лично заинтересован в подписании немца. Тренер считает, что Йозуа сможет качественно заменить Бускетса.

При этом по информации авторитетного немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Киммих останется в Мюнхене еще на долгие годы. Корреспондент считает слухами сообщения, появляющиеся в испанских медиа.

В этом сезоне Киммих провел 45 матчей за Рекордмайстера, на счету полузащитника – 7 голов и 11 ассистов.

Хотели бы увидеть Йозуа в «Барсе»? Или ему лучше остаться в «Баварии»?