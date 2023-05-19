Возвращение блудного Матеу.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «Барселоны» подтвердил, что спортивный директор клуба Матеу Алемани остается:

«Он был предельно ясен − он сказал нам, что хочет быть здесь, что «Барса» великий клуб и что хочет вернуться. Он отличный работник».

В начале мая стало известно, что Алемани решил уйти из «Барсы», причем сразу же был назван новый клуб. Им стала «Астон Вилла». Однако пару дней назад внезапно все изменилось и Матеу решил вернуться назад в Испанию.

По данным Relevo, обещания «Астон Виллы» не совпали с реальностью. На словах руководство английского клуба рисовало Алемани проект, сравнимый с «Сити». Однако когда функционер прибыл в Бирмингем и ему показали документы, то он понял, что клуб находится не в лучшем финансовом состоянии и вряд ли стоит ждать улучшения.

Теперь Алемани будет работать не с Йорди Кройффом, который ушел вслед за ним, а с бывшим хавбеком «Барсы» Деку.