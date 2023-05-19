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Хави подтверждает: Алемани остается в «Барселоне»

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Возвращение блудного Матеу.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «Барселоны» подтвердил, что спортивный директор клуба Матеу Алемани остается:

«Он был предельно ясен − он сказал нам, что хочет быть здесь, что «Барса» великий клуб и что хочет вернуться. Он отличный работник».

В начале мая стало известно, что Алемани решил уйти из «Барсы», причем сразу же был назван новый клуб. Им стала «Астон Вилла». Однако пару дней назад внезапно все изменилось и Матеу решил вернуться назад в Испанию.

По данным Relevo, обещания «Астон Виллы» не совпали с реальностью. На словах руководство английского клуба рисовало Алемани проект, сравнимый с «Сити». Однако когда функционер прибыл в Бирмингем и ему показали документы, то он понял, что клуб находится не в лучшем финансовом состоянии и вряд ли стоит ждать улучшения.

Теперь Алемани будет работать не с Йорди Кройффом, который ушел вслед за ним, а с бывшим хавбеком «Барсы» Деку.

4 комментария

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Raindrop Drop Top
Гений, не купился на АПЛовский разводняк 🤣
+8
0
+8
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TJ tigra
Ура, ура, ура
+1
0
+1
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TTTs
Не люблю я таких не пунктуальных.
0
0
0
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messi_leo
Ответ TTTs
Не люблю я таких не пунктуальных.
Не пунктуальных шейхов? Ибо они обещали золотые горы, а показали горы мусора ))
0
0
0
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