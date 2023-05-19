12 комментариев

Отец Лионеля Месси Хорхе все еще не до конца уверен в возможности возвращения Лео в «Барселону» этим летом.

По словам Жерара Ромеро, у Хорхе есть некоторые сомнения, как возвращение на «Камп Ноу» отразится на Лео. Одним из главных вопросов является то, как испанские налоговые органы ведут себя со спортсменами высокого уровня.

Неймар недавно пережил длительную судебную тяжбу с испанскими властями по поводу предполагаемых неуплаченных налогов за время его игры в «Барсе».

Хорхе беспокоится, что Лео придется заплатить огромную сумму налогов. К тому же стоит помнить, что Месси готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барсу», поэтому его доход в любом случае будет ниже, чем в «ПСЖ».