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Стало известно, почему отец Месси сомневается в возращении Лео в «Барсу» – проблема в испанском законодательстве

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Отец Лионеля Месси Хорхе все еще не до конца уверен в возможности возвращения Лео в «Барселону» этим летом.

По словам Жерара Ромеро, у Хорхе есть некоторые сомнения, как возвращение на «Камп Ноу» отразится на Лео. Одним из главных вопросов является то, как испанские налоговые органы ведут себя со спортсменами высокого уровня.

Неймар недавно пережил длительную судебную тяжбу с испанскими властями по поводу предполагаемых неуплаченных налогов за время его игры в «Барсе».

Хорхе беспокоится, что Лео придется заплатить огромную сумму налогов. К тому же стоит помнить, что Месси готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барсу», поэтому его доход в любом случае будет ниже, чем в «ПСЖ».

Lionel Messi and father get 21-month prison term in tax case but set to avoid jail - ESPN

12 комментариев

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Эдуард Власян
Давно интима не было у испанских налоговиков
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Альф Третий
Ответ Nik Bar
Какие жадные эти аргентинские кукарачи
Ну, я не уверен, что это справедливый комментарий. Если Лео Месси должен заплатить большие суммы налогов, то это скорее относится к испанскому законодательству, а не к жадности аргентинцев. К тому же, Лео готов снизить свою зарплату ради перехода в «Барсу», так что не стоит обвинять его или его семью в жажде денег.
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ЧИКО
Ответ Серж Папанов
Опять виноват руководство спорта испания🇪🇸
Эта ирония называется, что опять нойте… кусайтесь… написано, что есть такое соображение… и что? глупо об этом думать да? нет, надо сарказмом написать что-то… никак не можете переворить дела Барсы…. Вас забыли спросить….
+3
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G ZH
Ответ Kaloyan Yalamov
Ну, во Франции он почти что как и в Испании, типа ЕС. Не убежит по любому. Что не значит, что они, налоговые не пристанут попозже все же. Денег для бюджета всегда мало, тем более то сейчас. Увы.
Может псж платил налог за него) а барселона этого позволить себе не может
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Футбол-Мастер
Ответ Nik Bar
Какие жадные эти аргентинские кукарачи
Не знаю, насколько жадность имеет отношение к этой ситуации... В конце концов, Лионель Месси - это один из самых известных и талантливых футболистов в мире, и налоговые вопросы для него могут быть достаточно сложными. В любом случае, я думаю, что его отец просто старается защитить своего сына, и это вполне естественно.
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Kaloyan Yalamov
Ну, во Франции он почти что как и в Испании, типа ЕС. Не убежит по любому. Что не значит, что они, налоговые не пристанут попозже все же. Денег для бюджета всегда мало, тем более то сейчас. Увы.
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2hwrrhjd2y
Законодательство?
Нет,не слышал.
(с)гражданин Рассеи
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