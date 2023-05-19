FC BARCELONA
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6 игроков «Барсы», которые теперь смогут играть чаще – досрочное чемпионство может спасти их карьеру

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Поскольку до конца сезона в Ла Лиге осталось четыре игры, а «Барселона» уже выиграла титул, Хави может позволить себе ротацию – некоторые игроки со скамейки получат больше игрового времени.

Это была бы отличная возможность для Ламина Ямаля, но 15-летний игрок был вызван в сборную Испании на чемпионат Европы среди юношей до 17 лет.

Однако есть и другие игроки, которые могут получить больше минут, чтобы проявить себя в последних четырех матчах.

1. Пабло Торре. В этом сезоне испанец показывал хорошую игру, но по очевидным причинам играл очень мало. Последние матчи – возможность для Торре создать хорошее впечатление о себе на предсезонку. Не будем забывать, что он забивал в Лиге чемпионов в этом сезоне, а также сделал одну голевую передачу. Талант Торре не вызывает сомнений.

Barcelona will try to loan Pablo Torre to the first division team next season. #news_2977 #PabloTorre | VK

2. Жорди Альба. Ветеран провел за «Барсу» всего 28 неполных матчей в этом сезоне – все из-за отличной формы Алекса Бальде. Последние матчи чемпионата – возможность выбит хороший новый контракт.

3. Маркос Алонсо. После 33 игр и 3 голов кажется, что Алонсо еще не сделал достаточно, чтобы заслужить более длительный контракт в «Барсе». Возможно, он сможет изменить мнение тренеров в следующих четырех матчах.

4. Франк Кессиэ. Ивуарийцу прочат уход из клуба летом после 40 выступлений, 3 голов и 3 передач в дебютном сезоне за каталонцев. Последние игры – возможность для «Барсы» прорекламировать игрока, если они действительно хотят его продать.

5. Ферран Торрес. Испанский нападающий в этом сезоне постоянно подвергается критике, но он не так часто выходит на поле, чтобы доказать, что люди ошибаются. На его счету 7 голов и 2 результативные передачи, и это говорит в пользу того, что он должен получить больше возможностей до конца чемпионата.

6. Ансу Фати. Ни один игрок «Барсы» не принял участия в большем количестве матчей, чем Ансу в этом сезоне (47), но в то же время в стартовом составе появлялся меньше, чем все нападающие «Барсы». Тем не менее, на его счету 7 голов и 4 результативные передачи. Больше минут от Хави в последних матчах помогли бы ему зацепиться за шанс остаться в «Барсе».

2 комментария

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Илья Манахов
И даже сюда не попал Гарсия 💀
+8
0
+8
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Josep
Скорее повысить ценник перед продажами. И тут, наверное, следовало бы заменить Альбу на Гарсию (независимо от того, будет ли Хави его и дальше в роли опорника наигрывать).Потому что Альбе нечего перезапускать, он и так играет на высоком уровне, просто схема поменялась и Хави в большинстве случаев теперь нужны именно рывки Бальде. А вот Эрику как раз есть что доказывать - находить себе новое место в команде или уже доказывать в другом клубе.
+5
0
+5
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