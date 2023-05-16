Но когда получать опыт, как не сейчас?

Несмотря на уверенное лидерство в гонке за титул Ла Лиги в течение последних нескольких недель, Хави продолжал придерживаться проверенного состава команды, не допуская особых вольностей.

Но теперь, когда каталонцы уже официально стали чемпионами Испании, тренер может сделать ставку на молодых игроков, которые не появлялись на поле в последнее время.

Журналист Хави Мигель в своей статье для AS сообщает, что тренерский штаб намерен дать этим футболистам больше возможностей проявить себя, и особенно это касается Иньяки Пеньи.

В текущем сезоне голкипер лишь трижды играл за каталонцев: против «Виктории» в Лиге чемпионов (2:4) и в первых двух отборочных матчах Кубка против «Интерсити» (3:4) и «Сеуты» (0:5). Зато недавно он подписал новый контракт с клубом до 2026 года.

Это будет большим вызовом для Пеньи, несмотря на то, что титул Ла Лиги команда уже завоевала. От результата оставшихся четырех матчей зависит два исторических рекорда — команда Хави может побить успех «Челси» 2004/05.

Это был первый сезон Жозе Моуринью во главе лондонского клуба, и тогда он сумел добиться потрясающих показателей, которые до сих пор никто не превзошел: «синие» пропустили 15 голов (у «Барсы» сейчас 13), а 25 матчей они сыграли «на ноль» (у «Барсы» тоже 25).

Также скорее всего больше минут получат Пабло Торре, Эрик Гарсия и Франк Кессиэ.

Справится ли Пенья с такой ответственностью?