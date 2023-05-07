26 комментариев

Некоторых можно назвать лидерами клуба.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» намерена продать Эрика Гарсию, Маркоса Алонсо, Франка Кессиэ, Рафинью и Феррана Торреса.

Потенциальная продажа этих пяти игроков может стать ключевым фактором для облегчения подписания аргентинского форварда.

Рафинья, который перешел в «Барсу» из «Лидса», стал предметов интенсивных спекуляций на тему ухода. Считается, что им интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл». Бывший форвард «Сити» Ферран Торрес также может вернуться в АПЛ. В нем заинтересована «Астон Вилла». По Гарсии, Алонсо и Кессиэ чуть сложнее, хотя за последним следят в Серии А.

Месси явно хотел бы вернуться и завершить карьеру на «Камп Ноу». В его активе 10 титулов Ла Лиги и 4 победы в Лиге чемпионов. «Барса» также хочет осуществить такое возвращение, но для этого нужно серьезно освободить зарплатную ведомость.

Между тем сам аргентинец попал в неприятную историю, несанкционированно покинув «ПСЖ» ради рекламного контракта с Саудовской Аравией. Игрока отстранили на две недели, а сам он принес извинения.