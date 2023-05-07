26 комментариев

«Барселона» попытается продать пятерых игроков. Все ради возвращения Месси
Некоторых можно назвать лидерами клуба.
По данным Mundo Deportivo, «Барселона» намерена продать Эрика Гарсию, Маркоса Алонсо, Франка Кессиэ, Рафинью и Феррана Торреса.
Потенциальная продажа этих пяти игроков может стать ключевым фактором для облегчения подписания аргентинского форварда.
Рафинья, который перешел в «Барсу» из «Лидса», стал предметов интенсивных спекуляций на тему ухода. Считается, что им интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл». Бывший форвард «Сити» Ферран Торрес также может вернуться в АПЛ. В нем заинтересована «Астон Вилла». По Гарсии, Алонсо и Кессиэ чуть сложнее, хотя за последним следят в Серии А.
Месси явно хотел бы вернуться и завершить карьеру на «Камп Ноу». В его активе 10 титулов Ла Лиги и 4 победы в Лиге чемпионов. «Барса» также хочет осуществить такое возвращение, но для этого нужно серьезно освободить зарплатную ведомость.
Между тем сам аргентинец попал в неприятную историю, несанкционированно покинув «ПСЖ» ради рекламного контракта с Саудовской Аравией. Игрока отстранили на две недели, а сам он принес извинения.
Я думаю, Хави прислушается к твоему мнению. Ему как раз ,не хватало такого умного аналитика, вроде тебя🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤡🤡🤡🤡
почистить состав Барса и так должна, вернётся туда Месси или не вернётся туда Месси!!!
хватит уже валить всё на Месси 🤦♂️🤦♂️
Что за идиотизм
он очень нестабильный игрок и если Дембеле вернётся на тот уровень,как он играл последний год то Рафиньи там нечего делать.
Наполняет ароматом чая
Дом в котором счастье обитает,
Золотая чаша, Золотая…
Это мой любимый чай - Золотая чаша
я не знаю что это, наверное какая-то песня. Я рад что тебе нравится чай
я не понял, кого здесь подразумевали под словом Лидер???
Рафинья проводит отличный сезон, шанс, что его продадут меньше 10.