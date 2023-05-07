FC BARCELONA
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«Барселона» попытается продать пятерых игроков. Все ради возвращения Месси

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Эрик Гарсия Эрик Гарсия
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Рафинья Диас Рафинья Диас
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Некоторых можно назвать лидерами клуба.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» намерена продать Эрика Гарсию, Маркоса Алонсо, Франка Кессиэ, Рафинью и Феррана Торреса.

Потенциальная продажа этих пяти игроков может стать ключевым фактором для облегчения подписания аргентинского форварда.

Рафинья, который перешел в «Барсу» из «Лидса», стал предметов интенсивных спекуляций на тему ухода. Считается, что им интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл». Бывший форвард «Сити» Ферран Торрес также может вернуться в АПЛ. В нем заинтересована «Астон Вилла». По Гарсии, Алонсо и Кессиэ чуть сложнее, хотя за последним следят в Серии А.

Месси явно хотел бы вернуться и завершить карьеру на «Камп Ноу». В его активе 10 титулов Ла Лиги и 4 победы в Лиге чемпионов. «Барса» также хочет осуществить такое возвращение, но для этого нужно серьезно освободить зарплатную ведомость.

Между тем сам аргентинец попал в неприятную историю, несанкционированно покинув «ПСЖ» ради рекламного контракта с Саудовской Аравией. Игрока отстранили на две недели, а сам он принес извинения.

26 комментариев

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Виктор Кашшаи
Ответ Пацанчик реальный
Не дай бог,если ФК МЕМ-РЫЧАГ перестанет существовать,то над кем угорать тогда будем?
Над третьим местом ЛаЛиги, самом позорном клубе на свете
+10
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Rule1
Рафу и Кэссие можно же оставить,ну или если только за очень приличные деньги 💰
+9
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+8
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alberto-m
Ответ RoArt
Ээм..за этот шлак много не выручить. Продавайте Гави, Педри, Де Йонга - за них еще что-то дадут. Хави пускай летом в Макдаке подрабатывает - все ради месси))))
Спасибо, что подсказал.
Я думаю, Хави прислушается к твоему мнению. Ему как раз ,не хватало такого умного аналитика, вроде тебя🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤡🤡🤡🤡
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alberto-m
Ответ Спартак Уокер
Ну все по делу нужен Месси надо почистить состав
Видимо ты не следишь за последними новостями.
почистить состав Барса и так должна, вернётся туда Месси или не вернётся туда Месси!!!
хватит уже валить всё на Месси 🤦‍♂️🤦‍♂️
Что за идиотизм
+2
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alberto-m
Ответ Пацанчик реальный
Не дай бог,если ФК МЕМ-РЫЧАГ перестанет существовать,то над кем угорать тогда будем?
У тебя есть ещё Челси,а поводов этот клуб даёт немало. Так что работа для таких как ты ,всегда найдётся
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alberto-m
Ответ Виктор Кашшаи
Нуу, верить MD - себя не уважать. Рафинья проводит отличный сезон, шанс, что его продадут меньше 10.
Я надеюсь, что его игра привлечёт к себе крутые клубы и его можно будет продать за хорошие бабки .
он очень нестабильный игрок и если Дембеле вернётся на тот уровень,как он играл последний год то Рафиньи там нечего делать.
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madinataipova33@gmail.com
Ответ Виктор Кашшаи
Нуу, верить MD - себя не уважать. Рафинья проводит отличный сезон, шанс, что его продадут меньше 10.
Рафа не стабильно играет
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кто-то
Алонсо и Кессиэ можно оставить, про других - не знаю, если хорошая сумма придёт, то почему бы нет. Рафинья не оправдал, под Дембеле совсем редко играть будет, а с приходом Месси вообще сядет навечно. Про Гарсию и Феррана Торреса вообще молчу
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dadahandadahan3@gmail.com
кроме Рафиньи нужно продать+Фати
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Ramal Ali
Редактор ты не в курсе в следующей серии Месси едет в Аравию
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инна витенберг
Продать однозначно но нельзя покупать игрока просто так кандидат должен находится под контролем селекционеров в течении года
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Виктор Кашшаи
Raul14:🍼👶😭
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СД18
Деньги нужны не только ради прихода Месси, но и для продление контрактов с другими игроками команды. Алонсо врятли можно продать. Рафинью только за очень дорого, так как Дембеле нужен сменщик. Лучше продать Фати, чем Торреса.
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med-a-lion
ну лидером тут никого не назвать, честно говоря
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seidu_sh
Ответ Виктор Кашшаи
Нуу, верить MD - себя не уважать. Рафинья проводит отличный сезон, шанс, что его продадут меньше 10.
Ньюкасл 90 лямов вроде предлагает за Рафу
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alberto-m
Ответ Фруктовый роналду
Чай чай чайечик налевай кипяточок.Чай будешь ? Ну как хочешь я сам выпью
Что это было???????
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Фруктовый роналду
Ответ alberto-m
Что это было???????
Золотая чаша, Золотая
Наполняет ароматом чая
Дом в котором счастье обитает,
Золотая чаша, Золотая…
Это мой любимый чай - Золотая чаша
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alberto-m
Ответ Фруктовый роналду
Золотая чаша, Золотая Наполняет ароматом чая Дом в котором счастье обитает, Золотая чаша, Золотая… Это мой любимый чай - Золотая чаша
Я рад за тебя 🤣🤣
я не знаю что это, наверное какая-то песня. Я рад что тебе нравится чай
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Спартак Уокер
Ну все по делу нужен Месси надо почистить состав
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alberto-m
Ответ med-a-lion
ну лидером тут никого не назвать, честно говоря
Вот это точно !!!
я не понял, кого здесь подразумевали под словом Лидер???
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alberto-m
Ответ СД18
Деньги нужны не только ради прихода Месси, но и для продление контрактов с другими игроками команды. Алонсо врятли можно продать. Рафинью только за очень дорого, так как Дембеле нужен сменщик. Лучше продать Фати, чем Торреса.
Торуса Точно Надо продавать гарсию Точно Надо продавать фати лучше конечно отдать в аренду Но если нет то нужно продавать
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Виктор Кашшаи
Нуу, верить MD - себя не уважать.
Рафинья проводит отличный сезон, шанс, что его продадут меньше 10.
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