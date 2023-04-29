Предстоящий матч «Барселоны» против «Реал Бетиса» имеет большое значение для клубов, так и для конкретных игроков. «Барсе» необходимо не упустить чемпионство, а «Бетису» – Лигу чемпионов.

Среди футболистов этот матч очень важен для Гави. Многие знают его как воспитанника Ла Масии, но начинал испанец именно в «Бетисе».

С первых лет Гави жил в 30 минутах от «Бенито Вильямарин», попал в академию местного «Реала» в 9 лет, а в 11 отправился в «Барсу».

Несмотря на то, что главные годы взросления Гави прошли в Ла Масии, он по-прежнему переживает за первый клуб.

«Я стараюсь быть самим собой, не более того. Все произошло очень быстро, в то время произошли вещи, которые я и представить не мог. Но у меня есть много близких людей, которые помогают мне. Я знаю, где я нахожусь, кто я и откуда я родом.

Я прошел через академию «Барсы», но на этих выходных я играю против по-настоящему клуба детства», – сказал Гави MARCA.

Хави с большим энтузиазмом хвалил молодого игрока с тех пор, как вернулся в «Барселону» в 2021 году:

«Он ребенок, который волнует всех. Когда вы видите, как он играет.. сердце, душа и характер, с которыми он играет, заразительны для остальной команды.

Он прирожденный лидер, и все это дается ему естественно, причем в возрасте 18 лет. Он эффектен. Я говорил это много раз, но я не устаю восхвалять его. У него нет потолка, так что мы стараемся не тормозить его».