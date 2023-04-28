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8 игроков «Барсы», попавшие в заявку на матч с «Бетисом», еще не родились, когда Хоакин дебютировал за «бетикос»

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В 32 туре Ла Лиги в гости к «Барселоне» приедет «Бетис» во главе с капитаном Хоакином.

Летом легендарному полузащитнику исполнится 42 года, этот сезон для Санчеса последний в качестве игрока.

Масштаб фигуры Хоакина ярко демонстрирует один факт о матче 32-го тура испанского первенства: восемь игроков «Барсы», которые попали в заявку на матч против «Бетиса», еще не родились, когда Санчес дебютировал за первую команду «бетикоса».

Впервые за основу команды из Севильи Хоакин вышел 3 сентября 2000 года в матче против «Компостелы». 

В тот день на свет еще не появились Эрик Гарсия (09.01.2001), Арнау Тенас (30.05.2001), Педри (25.11.2002), Пабло Торре (03.04.2003), Алекс Бальде (18.10.2003), Ансу Фати (31.10.2003), Гави (05.08.2004) и Ламин Ямал (13.07.2007).

Феррану Торресу на момент дебюта Хоакина едва исполнилось шесть месяцев. 

Кстати, в субботу Хоакин в последний раз сыграет на «Камп Ноу».

Легенда!

2 комментария

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Kostya.68@bk.ru
Красавчик.
Месси , Бускетс , Левандовски , Альба - ещё пацаны по сравнению с ним , ещё лет пять спокойно поиграть могут.))
+3
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Hella black
Хоакин и Златан прадеды Европейского футбола !
+2
0
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