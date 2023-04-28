В 32 туре Ла Лиги в гости к «Барселоне» приедет «Бетис» во главе с капитаном Хоакином.

Летом легендарному полузащитнику исполнится 42 года, этот сезон для Санчеса последний в качестве игрока.

Масштаб фигуры Хоакина ярко демонстрирует один факт о матче 32-го тура испанского первенства: восемь игроков «Барсы», которые попали в заявку на матч против «Бетиса», еще не родились, когда Санчес дебютировал за первую команду «бетикоса».

Впервые за основу команды из Севильи Хоакин вышел 3 сентября 2000 года в матче против «Компостелы».

В тот день на свет еще не появились Эрик Гарсия (09.01.2001), Арнау Тенас (30.05.2001), Педри (25.11.2002), Пабло Торре (03.04.2003), Алекс Бальде (18.10.2003), Ансу Фати (31.10.2003), Гави (05.08.2004) и Ламин Ямал (13.07.2007).

Феррану Торресу на момент дебюта Хоакина едва исполнилось шесть месяцев.

Кстати, в субботу Хоакин в последний раз сыграет на «Камп Ноу».

Легенда!