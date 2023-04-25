Еще одно доказательство его потенциала.

Вундеркинда «Ла Масии» Ламина Ямаля в клубе называют самым большим талантом со времен Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

Несмотря на то, что ему всего 15 лет, Ямаль регулярно тренируется с первой командой и даже попал в заявку на матч с «Атлетико» на прошлой неделе. Кроме того, он уже играет за «Хуенвиль А» и сборную Испании до 19 лет.

Юному таланту этим летом исполнится 16 лет, и именно с этого возраста он сможет заключить соглашение со своим первым официальным представителем. Конечно же, многие агенты хотели бы работать с перспективным игроком, но один из них уже заранее гарантировал себе это место.

Известный агент Жорже Мендеш заплатил отцу Ямаля 3 миллиона евро, чтобы представлять его с июля этого года, сообщает Radio Marca.

Очевидно, Мендеш, как и все в «Барселоне», видит в юноше огромный потенциал, который в долгосрочной перспективе принесет агенту серьезные дивиденды.