Хотя их называют главными врагами.

Сегодня прошла конференция La Liga Assembly, на которую позвали несколько десятков испанских клубов. Если в декабре «Мадрид» и «Барселона» проигнорировали такую встречу, то в этот раз оба клуба явились.

По данным журналиста Феррана Корреаса, президент «Барсы» Жоан Лапорта прибыл на конференцию ради того, чтобы в очередной раз высказаться по делу Негрейры и попытаться найти аргументы в защиту. В последнее время конфронтация между Ла Лигой и «Мадридом» с одной стороны, и «Барселоной» с другой, достигла невероятного накала.

«Барселона» обвинила «Мадрид» в сотрудничество с режимом Франко, а «королевский клуб», в свою очередь, выдвинул похожие обвинения и приправил все видео.

Многим было интересно то, как встретят друг друга люди, которых в прессе называют «заклятыми врагами». Однако ничего такого не произошло − Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, и Жоан Лапорта, президент «Барселоны», пожали руки и перекинулись парой слов.

Вот как отреагировали на видео болельщики:

💭 Ла Лига настолько полна драматизма, что отсутствие драматизма стало новостью.

💭 Лапорта: «Дружба с Флорентино закончилась. Теперь Тебас − мой лучший друг».

💭 Операция «Драма в Ла Лиге» окончена. Теперь нам разрешат зарегистрировать Месси?

💭 Перес и Лапорта дважды встретились взглядом. Один раз на секунду, второй раз − на три. И разошлись. Между ними явно пробежала черная кошка.

💭 Просто пожали друг другу руки, не убили друг друга? Нонсенс!