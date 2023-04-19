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📹«Теперь нам дадут зарегистрировать Месси?». Лапорта пожал руку Тебасу

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Хотя их называют главными врагами.

Сегодня прошла конференция La Liga Assembly, на которую позвали несколько десятков испанских клубов. Если в декабре «Мадрид» и «Барселона» проигнорировали такую встречу, то в этот раз оба клуба явились.

По данным журналиста Феррана Корреаса, президент «Барсы» Жоан Лапорта прибыл на конференцию ради того, чтобы в очередной раз высказаться по делу Негрейры и попытаться найти аргументы в защиту. В последнее время конфронтация между Ла Лигой и «Мадридом» с одной стороны, и «Барселоной» с другой, достигла невероятного накала.

«Барселона» обвинила «Мадрид» в сотрудничество с режимом Франко, а «королевский клуб», в свою очередь, выдвинул похожие обвинения и приправил все видео.

Многим было интересно то, как встретят друг друга люди, которых в прессе называют «заклятыми врагами». Однако ничего такого не произошло − Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, и Жоан Лапорта, президент «Барселоны», пожали руки и перекинулись парой слов.

Вот как отреагировали на видео болельщики:

💭 Ла Лига настолько полна драматизма, что отсутствие драматизма стало новостью.

💭 Лапорта: «Дружба с Флорентино закончилась. Теперь Тебас − мой лучший друг».

💭 Операция «Драма в Ла Лиге» окончена. Теперь нам разрешат зарегистрировать Месси?

💭 Перес и Лапорта дважды встретились взглядом. Один раз на секунду, второй раз − на три. И разошлись. Между ними явно пробежала черная кошка.

💭 Просто пожали друг другу руки, не убили друг друга? Нонсенс!

3 комментария

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Barcelonafun
Просто все сидящие здесь хомячки не понимают, что показательные информационные войны не всегда есть «война». Иногда простой люд отвлекают таким образом)
+11
-1
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Alexlagodny
Интересно, сколько бабла в той сумке, что Тебас так крепко держит? 😂🤣
+1
-1
0
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Lev48
интересно
0
0
0
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