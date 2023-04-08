По информации Mundo Deportivo, Хави Симонс стал «секретной целью» «Барселоны» на летнее трансферное окно. Правда, после инсайда от испанского издания интерес «блауграны» к юному голландцу будет трудно назвать секретным.

Тем не менее Mundo Deportivo добавляет, что Йорди Кройфф внимательно следит за 19-летним атакующим полузащитником, который сейчас выступает за «ПСВ».

Когда-то Симонс считался главным талантом академии «Барсы», но в 2019 юноша перебрался в «ПСЖ», где, согласно некоторым сообщениям, получал до миллиона евро в год.

Стать звездой в столице Франции у Хави не вышло, зато полузащитнику удалось сыграть бок о бок с Лео Месси.

В июне прошлого года Симонс подписал пятилетний контракт с «ПСВ». В этом сезоне Хави провел за голландский клуб 40 матчей, записав на свой счет 16 голов и 9 ассистов.

Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 млн евро, в нынешних обстоятельствах «блауграна» вряд ли сможет позволить себе потратить такую сумму на молодого футболиста.

Как считаете, Симонс мог бы помочь команде Хави? Делитесь мнением в комментариях!