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У «Барсы» появилась «секретная трансферная цель». Этот футболист ушел из академии «блауграны» и играл с Месси во Франции

Йорди Кройфф
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По информации Mundo Deportivo, Хави Симонс стал «секретной целью» «Барселоны» на летнее трансферное окно. Правда, после инсайда от испанского издания интерес «блауграны» к юному голландцу будет трудно назвать секретным.

Тем не менее Mundo Deportivo добавляет, что Йорди Кройфф внимательно следит за 19-летним атакующим полузащитником, который сейчас выступает за «ПСВ».

Когда-то Симонс считался главным талантом академии «Барсы», но в 2019 юноша перебрался в «ПСЖ», где, согласно некоторым сообщениям, получал до миллиона евро в год.

Стать звездой в столице Франции у Хави не вышло, зато полузащитнику удалось сыграть бок о бок с Лео Месси.

В июне прошлого года Симонс подписал пятилетний контракт с «ПСВ». В этом сезоне Хави провел за голландский клуб 40 матчей, записав на свой счет 16 голов и 9 ассистов.

Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 млн евро, в нынешних обстоятельствах «блауграна» вряд ли сможет позволить себе потратить такую сумму на молодого футболиста.

Как считаете, Симонс мог бы помочь команде Хави? Делитесь мнением в комментариях!

4 комментария

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СД18
Ответ Итачи Учиха
Не проще ли дать шанс Торре, а вместо Симонса взять более опытного хава: Гюндоган/Бернарду
Торре шанс дают, но он ни как не проявляет себя.
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СД18
Он ушел не из за денег, а потому что тогда пробится из молодежки было не реально. Покупали всяких Коутинь.
А так он интересный игрок.
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Эксперт Спортс
Ответ Итачи Учиха
Не проще ли дать шанс Торре, а вместо Симонса взять более опытного хава: Гюндоган/Бернарду
Согласен ли ты со мною но для Хави нужен ассистент в лице Иньесты. И не нужны никакие трансферы. Думаю Иньеста принесет в клуб новые идеи
0
-1
-1
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Итачи Учиха
Не проще ли дать шанс Торре, а вместо Симонса взять более опытного хава: Гюндоган/Бернарду
+5
-1
+4
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