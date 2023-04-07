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Игрок из Серии А хочет перейти в «Барсу» в следующем сезоне. «Блауграна» пыталась подписать этого футболиста зимой

Софьян Амрабат Софьян Амрабат
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По данным Diario Sport, Софьян Амрабат «очень хочет» перейти в «Барселону» в следующем сезоне. Марокканец готов покинуть «Фиорентину» этим летом, если поступит выгодное предложение.

При этом «Барса» не слишком заинтересована в Амрабате. Клуб предпочтет подписать Гюндогана в качестве свободного агента.

«Блауграна» пыталась подписать Софьяна в конце января, но тогда «Фиорентина» не согласилась отпустить игрока. По словам агента марокканца, сейчас итальянский клуб готов рассмотреть предложения.

Амрабат ярко выступил на чемпионате мира. Его сборная Марокко выбила с турнира «красную фурию», а сам Софьян запостил в соцсетях несколько нелицеприятных мемов с футболистами «блауграны».

В этом сезоне марокканец провел за «Фиорентину» 39 матчей. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро, контракт игрока с флорентийцами истекает в 2024 году.

Стоит ли «Барсе» подписать Амрабата? Делитесь мнением в комментариях.

1 комментарий

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Gurban Orazly
Амрабат идеальный игрок и подходит Барселоне.
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