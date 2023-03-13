«Потенциал Алехандро Бальде огромен. Он мог бы построить долгую карьеру здесь, в «Барселоне». Он самый большой сюрприз и самое большое открытие в этом сезоне. Бальде играет на очень высоком уровне и становится все более зрелым», — сказал Хави СМИ победы над «Атлетиком».

Бальде, безусловно, был одним из лучших игроков на поле против баскской команды. Он часто прикрывал весь левый фланг во время игры, а также сделал 2 ключевые передачи.

В прошлом году «Барселона» рассматривала возможность подписания нового левого защитника, но теперь кажется, что в этом нет необходимости.