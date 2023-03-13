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Хави назвал футболиста-открытие сезона для «Барселоны» - это не Гави

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Алекс Бальде Алекс Бальде
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«Потенциал Алехандро Бальде огромен. Он мог бы построить долгую карьеру здесь, в «Барселоне». Он самый большой сюрприз и самое большое открытие в этом сезоне. Бальде играет на очень высоком уровне и становится все более зрелым», — сказал Хави СМИ победы над «Атлетиком».

Бальде, безусловно, был одним из лучших игроков на поле против баскской команды. Он часто прикрывал весь левый фланг во время игры, а также сделал 2 ключевые передачи.

В прошлом году «Барселона» рассматривала возможность подписания нового левого защитника, но теперь кажется, что в этом нет необходимости.

6 комментариев

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инна витенберг
Открытие сезона Рафинья ТОРЕС КУНДЕ КИСИЕ
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Юрий Музыка
Если честно Альбу жалко,он в отличной форме,но конкурент хороший.
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Kaloyan Yalamov
Клевую передачу на Левю закрутил с фланга, увы, Лева не попал в ворота головой. А могли матч закрыть тогда.
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Barca
Парень прогрессирует, но игру в обороне надо подтянуть
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Игорь Климов
Бальде - это класс!
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Morgul13
В концовке, правда, стал. Дважды упустил Иньяки за спину за 5 минут - 2 опаснейших момента. Было стремно
+7
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+7
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