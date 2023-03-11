Француз летом станет свободным агентом.

«Барселона» входит в число клубов, заинтересованных в подписании Маркуса Тюрама, утверждает Mundo Deportivo.

В «Барсе» считают 25-летнего француза хорошей подменой для Роберта Левандовского.

Тем не менее, каталонцы столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны мюнхенской «Баварии» в гонке за звездой «Боруссии Менхенгладбах».

По информации источника, сине-гранатовые слишком долго ждали, чтобы начать контакт, и теперь в гонку вступила «Бавария», сумевшая неплохо продвинуться в переговорах с футболистом.

Опыт Тюрама в немецком футболе в сочетании со статусом свободного агента, который он получит будущим летом, делают его привлекательной целью для мюнхенцев.