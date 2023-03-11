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«Барса» хочет подписать Тюрама. Но не все так просто - есть один очень серьезный конкурент

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Француз летом станет свободным агентом.

«Барселона» входит в число клубов, заинтересованных в подписании Маркуса Тюрама, утверждает Mundo Deportivo.

В «Барсе» считают 25-летнего француза хорошей подменой для Роберта Левандовского.

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Тем не менее, каталонцы столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны мюнхенской «Баварии» в гонке за звездой «Боруссии Менхенгладбах».

По информации источника, сине-гранатовые слишком долго ждали, чтобы начать контакт, и теперь в гонку вступила «Бавария», сумевшая неплохо продвинуться в переговорах с футболистом.

Опыт Тюрама в немецком футболе в сочетании со статусом свободного агента, который он получит будущим летом, делают его привлекательной целью для мюнхенцев.

2 комментария

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predMBAPPE
Ответ FCBayern_2013
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Тут уже неважно кто я, важно что Бавария фермер клуб, собирающий весь урожай со своей фермы под названием бундес ферма)
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FCBayern_2013
Ответ predMBAPPE
Кто бы сомневался, целая Фарм лига и строят ищ себя супер бизнесменов
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predMBAPPE
Кто бы сомневался, целая Фарм лига и строят ищ себя супер бизнесменов
+2
0
+2
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