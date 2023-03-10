УЕФА запросил документы по делу Негрейры.

«Барселона» опасается, что УЕФА в следующем сезоне исключит клуб из Лиги чемпионов из-за выплат, которые были сделаны в пользу бывшего вице-президента технического комитета судей Ла Лиги Хосе Марии Негрейре.

Как уточняет SPORT, руководящий орган европейского футбола запросил информацию по делу Негрейры у Испанской федерации футбола и внимательно следит за его развитием. Источники утверждают, что за кулисами «Камп Ноу» «растут опасения», что будут применены санкции, которые могут повлиять в сезоне-2023/2024 на участие в еврокубках.

УЕФА может наказать клуб, если «была совершена деятельность, направленная на организацию или влияние на результат матча на национальном или международном уровне», и может применить санкцию, «действующую только в течение одного футбольного сезона».

Хотя УЕФА и не обязан накладывать санкции, он может полагаться на решение национального или международного спортивного органа, арбитражного суда или государственного суда, что может быть важно, если каталонцев признают виновными в коррупции.

Руководство «Барсы» полагает, что европейские годовые санкции могут быть наложены из-за того, что клуб до сих пор поддерживает проект европейской Суперлиги.

Чего точно не стоит бояться клубу, так это санкций со стороны Ла Лиги. По словам президента Хавьера Тебаса, так как «между 2018 и 2023 годами прошло пять лет, а срок давности истек спустя три года».

В настоящее время «Барселона» идет на первом месте испанского чемпионата, опережая второй «Мадрид» на 9 очков. По сути клуб уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Для каталонцев было бы большим ударом, если бы их исключили из еврокубка, так как в таком случае будет упущен огромный доход.

Прошлым летом Лапорта использовал ряд «экономических рычагов», которые включали продажу процента будущих доходов от телевизионных прав и инвестировал 158 миллионов евро (167 миллионов долларов) в новых игроков, чтобы вернуть «Барсу» в том команд Европы. Пропуск ЛЧ может привести к массовым трансферам на выход.