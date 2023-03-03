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📸 Фати помешал Кессиэ увеличить преимущество «Барсы» в класико. Реакция Франка бесценна

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В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» отправилась в гости к «Реалу».

Каталонцы вышли вперед уже на 26-й минуте встречи. Ферран вывел Кессиэ один на один, Франк пробил по воротам, мяч от Милитао отрикошетил в сетку.

Во втором тайме Кессиэ мог увеличить преимущество «блауграны», но удар ивуарийца случайно заблокировал Ансу Фати, появившийся на поле на 69-й минуте.

Кессиэ весьма красноречиво отреагировал на свой сорванный гол.

Оказался бы мяч в сетке после удара Кессиэ, если бы не Фати? Или Куртуа должен был тащить?

32 комментария

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Не смотрел, но осуждаю
Ответ U. M. A. Muhammad
Ты реально так думаешь или просто в порыве эмоций так рассуждаешь, он просто оказался в ненужном месте в ненужный момент.
Это ирония. Или он реально так думает, сложно на самом деле понять.....
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Геннадий Зальцман
Ответ Руслан Нотарев
Слишком рано корону надел! С вечной ухмылочкой бегает. Парни жилы рвут, а он трусцой бегает!
Гнать из команды летом.
Без сожаления.
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Геннадий Зальцман
Ответ agolarov_raf@icloud.com
Он себя еще покажет, когда он будет в лучшей форме, все только будут им восхищаться
Никогда он не будет хорошим игроком.
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Геннадий Зальцман
Ответ Айлин 1990
Он это желает уже 2 раз. 1 против МЮ, когда помешал забить Левандоскому, 2 уже против Кэсие. Он играет против Барсы.
Третий раз. В матче с Альмерией не дал пробить Левандовскому.
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agolarov_raf@icloud.com
Он себя еще покажет, когда он будет в лучшей форме, все только будут им восхищаться
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fatei4
Мяч не шёл в ворота, с другого ракурса видно было. Хотя глупость фати это не оправдывает
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San San
Ответ Айлин 1990
Он это желает уже 2 раз. 1 против МЮ, когда помешал забить Левандоскому, 2 уже против Кэсие. Он играет против Барсы.
ещё до мю он помешал левандовскому забить. такая же ситуация была.
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AminO2
Дубина стоеросовая. Оставил бы Рафинью на поле было бы высоковероятно 3-0.
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Spodermoon
Гнать его надо палкой
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cgmngt6ehj
У меня предчувствие, что пока Фати перспективен, лучше его продать подороже, он какой-то слабенький
+3
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прощай Роналду
Ответ Vlad
Лучше аренда в дивизион по слабее что бы вернулась уверенность
В Барселону Б?
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melmi
Фати увы бледная тень себя даже год назад. Причем тут вопрос не в форме физической. Он явно находится в не своей тарелке. Еще недавно - он главная надежда, теперь - на него и команда не играет, не пытаются через него игру строить. Ну а когда все плохо, то и такие ситуации как с Левандовски с МЮ и сегодня с Реалом притягиваются.
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Сергей Трухачев
Он хрустальный,после таких травм врядли заиграет,элементарно просто боиться,еще один рецидив и можно заканчиаать.
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Cash_One
Вообще то самое интересное в реакции Кессье (нафига кстати писать Киссиэ я не понимаю) это то что Кессье подпрыгнул на месте подав ноги, показывая Фати как надо было подпрыгнуть, а те две фотки что в этом посте это шляпа ни о чем.
А Фати конечно просто ужасно нелепо выглядит, к сожалению.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Айлин 1990
Он это желает уже 2 раз. 1 против МЮ, когда помешал забить Левандоскому, 2 уже против Кэсие. Он играет против Барсы.
Ты реально так думаешь или просто в порыве эмоций так рассуждаешь, он просто оказался в ненужном месте в ненужный момент.
+3
-2
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Rafa Mekhraliev
Ответ Руслан Нотарев
Слишком рано корону надел! С вечной ухмылочкой бегает. Парни жилы рвут, а он трусцой бегает!
👍🏻
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Сергей Трухачев
Ответ Rafa Mekhraliev
Номер «10» Барселоны это катастрофа.
Вредитель! Такой десятки у Барсы никогда небыло
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Руслан Нотарев
Слишком рано корону надел! С вечной ухмылочкой бегает. Парни жилы рвут, а он трусцой бегает!
+9
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Руслан Нотарев
В Какое же Фати дно превратился!!!! На 70 минуте вышел и пробегал трусцой все время до конца матча! Ни обвести, ни пас отдать, ни нападать, ничего не делает, х.ер малолетний!
+5
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+4
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FanRocstar
Это не та 10сятка которая должна была впечатлять вобщем выход 1 продажа !!!
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Iskandar Rasulov
Ему нужен психолог, в таком состоянии он просто подставляет команду...
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Дмитрий Пискунов
Это вроде не фати был а бальде?
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Tutto Putto
Ёпта вышел и помешал забить, а должно было быть наоборот
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Sasa Smykalo
ПОДДЕРЖАТЬ НАДО ПАРНЯ МОЛОДОГО ОТ БОЛЬШЁГО ЖЕЛАНИЯ СТРАДАЕТ
+1
-1
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fidelio
Ответ turcanudima87@gmail.com
Худшая десятка на моей памяти(
Пожалуй не только на вашей
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