32 комментария

📸 Фати помешал Кессиэ увеличить преимущество «Барсы» в класико. Реакция Франка бесценна
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» отправилась в гости к «Реалу».
Каталонцы вышли вперед уже на 26-й минуте встречи. Ферран вывел Кессиэ один на один, Франк пробил по воротам, мяч от Милитао отрикошетил в сетку.
Во втором тайме Кессиэ мог увеличить преимущество «блауграны», но удар ивуарийца случайно заблокировал Ансу Фати, появившийся на поле на 69-й минуте.
Кессиэ весьма красноречиво отреагировал на свой сорванный гол.
Оказался бы мяч в сетке после удара Кессиэ, если бы не Фати? Или Куртуа должен был тащить?
Без сожаления.
А Фати конечно просто ужасно нелепо выглядит, к сожалению.