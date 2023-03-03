32 комментария

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» отправилась в гости к «Реалу».

Каталонцы вышли вперед уже на 26-й минуте встречи. Ферран вывел Кессиэ один на один, Франк пробил по воротам, мяч от Милитао отрикошетил в сетку.

Во втором тайме Кессиэ мог увеличить преимущество «блауграны», но удар ивуарийца случайно заблокировал Ансу Фати, появившийся на поле на 69-й минуте.

Кессиэ весьма красноречиво отреагировал на свой сорванный гол.

Оказался бы мяч в сетке после удара Кессиэ, если бы не Фати? Или Куртуа должен был тащить?