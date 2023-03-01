FC BARCELONA
Блог

🚨Тонкий юмор из «Барселоны»: фанаты выкриками встречали машины игроков клуба, а последним был автомобиль Дембеле - конечно же, скорая помощь😅

Клубы Клубы
Ансу Фати Ансу Фати
Усман Дембеле Усман Дембеле
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Как пишут в комментариях «кто понял, тот понял».

В сети завирусилось видео из Барселоны – на нем толпа болельщиков по очереди приветствует автомобиль каждого игрока, а последней в колонне едет машина скорой помощи. Самый находчивый фанат тут же выкрикнул фамилию Усмана Дембеле.

Правда, в комментариях к видео пишут, что возможно вышла путаница – у Ансу Фати такое же авто😅😅😅

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Corazon blaugrana
Вообще мини вэн довольно просторный, может быть внутри находились и Дембеле и Фати))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK
Угорает ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olimbek
Ахахахахах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий