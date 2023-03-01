Как пишут в комментариях «кто понял, тот понял».

В сети завирусилось видео из Барселоны – на нем толпа болельщиков по очереди приветствует автомобиль каждого игрока, а последней в колонне едет машина скорой помощи. Самый находчивый фанат тут же выкрикнул фамилию Усмана Дембеле.

Правда, в комментариях к видео пишут, что возможно вышла путаница – у Ансу Фати такое же авто😅😅😅