Никакого отдыха. Аж 13 игроков «Барселоны» приехало на тренировочную базу в выходной 💪

Впереди один из главных матчей сезона.

За день до ответной игры с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 Лиги Европы Хави решил дать футболистам выходной, чтобы они набрались сил перед последней тренировкой. И, хоть игроки могли остаться дома и провести время с семьей, большинство из них решили потратить свободный день на подготовку к матчу.

Mundo Deportivo сообщает, что целых 13 футболистов приехали на тренировочную базу каталонцев «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», но только 11 из них смогут принять участие в матче против «МЮ».

Маркос Алонсо, Пабло Торре, Серджи Бускетс, Ансу Фати, Ферран Торрес, Жорди Альба, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Сержи Роберто и Рональд Араухо тренировались сегодня.

Усман Дембеле и Педри тоже приехали, но пока они только восстанавливаются от травм.

Завтра «Барселоне» предстоит финальное занятие перед игрой с командой тен Хага, где решится, кто же пройдет в четвертьфинал Лиги Европы, так как первая встреча завершилась со счетом 2:2.