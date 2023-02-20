По следам Гави. Во время автограф-сессии девушка передала Педри номер своего телефона

Позвонил ли?

Болельщик «Барселоны» стоял в очереди, чтобы получить автограф на наклейку с изображением Педри у самого футболиста.

«Я хочу, чтобы Педри подписал мою наклейку, а вот люди, пытающиеся стать в будущем его девушкой».

Перед ним стояла предприимчивая девушка, которая решила совместить автограф-сессию с возможностью познакомиться с молодым парнем поближе. Она всучила ему в руки клочок бумаги, на котором был явно записан номер телефона. Педри взял его и сразу положил в карман.

Забавно, что в сентябре 2022 года похожий эпизод случился с лучшим другом Педри − Гави. Тогда «Барселона» организовала автограф-сессию с игроком по случаю продления с ним контракта. Девушка сперва отдала парню свой номер, а затем сделала совместное фото.

В обоих случаях неизвестно, перезвонили ли молодые футболисты «Барсы» настойчивым представительницам прекрасного пола или проигнорировали такие попытки познакомиться.