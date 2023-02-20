Роберто – лучший, Кессиэ – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Кадиса»

В 22-м туре Ла Лиги на «Камп Ноу» приехал «Кадис».

Каталонцы с первых минут взяли игру под контроль. Уже на 4-й минуте Гарсия мог забивать, но Эрику не хватило точности. Внезапно главной звездой «Барсы» на поле стал Ферран Торрес. На 43-й минуте испанец обвел нескольких соперников в штрафной, отдал мяч Левандовскому, который пробил по воротам в падении. Защитник «Кадиса» вынес мяч, но Серджи Роберто оперативно сыграл на добивании и открыл счет.

Игроки «блауграны» отправились поздравлять Торреса. Одинокий Серджи, оставшийся без внимания одноклубников, выдержал паузу, а затем присоединился к всеобщему веселью.

Уже в добавленное к первому тайму время Левандовски все же забил. Поляк в касание отправил мяч в левый нижний угол ворот соперника. Нападающий забил свой 15-й гол в Ла Лиге в 19-м матче. В 21-м веке быстрее это удалось сделать лишь Криштиану Роналду.

Во втором тайме «Кадис» стал действовать острее. На 58-й минуте мяч оказался в сетке ворот Тер Стегена, но арбитр увидел в этом эпизоде нарушение правил, гол не был засчитан. С первого тайма счет так и не изменился.

«Блауграна» добавляет к себе в копилку три очка. Впереди – выезд в Манчестер.

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