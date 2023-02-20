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Самый неожиданный герой «Барселоны». Ферран Торрес сияет в матче против «Кадиса»

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Ферран Торрес Ферран Торрес
Серджи Роберто Серджи Роберто
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Его даже поздравляли после гола Роберто.

Сегодня Ферран Торрес впервые с 19 января вышел в стартовом составе и сразу же показал свой характер на поле.

Он несколько раз в одиночку штурмовал ворота «Кадиса»: он и бил, отдавал потрясающие передачи, но до конца тайма все эти попытки не реализовывались в голы.

Однако на 43-й минуте испанец показал просто невероятный дриблинг: он на скорости обвел троих в правой части штрафной соперника и классно накинул в центр. Левандовски нанес удар головой в падении, но Карселен вынес мяч. Серджи Роберто сыграл на добивании и вогнал в сетку из середины штрафной.

Хоть Роберто и открыл счет, все футболисты бросились поздравлять Торреса.

Можно сказать, что он выдал свой лучший тайм в этом сезоне, а, возможно, и за все свое время в «Барселоне».

Кажется, Хави нашел способ вернуть Феррану уверенность, которой ему так сильно не хватало.

До этого он отыграл всего 655 минут за сезон, в основном выходя либо на замену под конец матча, либо покидая поле после первого тайма.

6 комментариев

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Edgar Nersesyan
Молодец Ферран отличный матч провёл я всегда в него верил. А вот смотря на игру Фати хочется его поскорее продать либо в аренду пихнуть.
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Denis2403
Ответ Меси Место
Ферран ЛЕГЕНДА💪💪💪
Громко сказано
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Arkadios Avgitidis
Ответ Меси Место
Ферран ЛЕГЕНДА💪💪💪
уже?)
+2
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+2
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Barca
Это очень мило, что вся команда в трудную для Феррана минуту поддержала его!
Ибо парню не хватает самоуверенности.
А так, Ферранчик ты золото!
+4
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+4
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Меси Место
Ферран ЛЕГЕНДА💪💪💪
+6
0
+6
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Бускетс это позиция
А я верил в этого парня, пусть даже это и один матч, но очень важный для уверенности Феррана, так держать!
+9
-1
+8
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