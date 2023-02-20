Самый неожиданный герой «Барселоны». Ферран Торрес сияет в матче против «Кадиса»

Его даже поздравляли после гола Роберто.

Сегодня Ферран Торрес впервые с 19 января вышел в стартовом составе и сразу же показал свой характер на поле.

Он несколько раз в одиночку штурмовал ворота «Кадиса»: он и бил, отдавал потрясающие передачи, но до конца тайма все эти попытки не реализовывались в голы.

Однако на 43-й минуте испанец показал просто невероятный дриблинг: он на скорости обвел троих в правой части штрафной соперника и классно накинул в центр. Левандовски нанес удар головой в падении, но Карселен вынес мяч. Серджи Роберто сыграл на добивании и вогнал в сетку из середины штрафной.

Хоть Роберто и открыл счет, все футболисты бросились поздравлять Торреса.

Можно сказать, что он выдал свой лучший тайм в этом сезоне, а, возможно, и за все свое время в «Барселоне».

Кажется, Хави нашел способ вернуть Феррану уверенность, которой ему так сильно не хватало.

До этого он отыграл всего 655 минут за сезон, в основном выходя либо на замену под конец матча, либо покидая поле после первого тайма.