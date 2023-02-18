«Барселона» может вернуть «японского Месси». Правда, есть один нюанс

Дорогая попытка усилить состав.

По данным Diario AS, «Барселона» внимательно следит за прогрессом воспитанника Ла Масси Такефусы Кубо. Сейчас ему 21 год и играет он за «Сосьедад». В Каталонии считают, что вингер хорошо бы вписался в систему Хави.

В этом трансфере есть сразу несколько серьезных проблем. Во-первых, его контракт с басками продлен аж до 2027 года и в нем есть клаусула в 60 млн евро. Во-вторых, «Мадрид» по-прежнему владеет 50% прав на игроков. Это значит, что при трансфере из «Сосьедада» «сливочные» получат половину суммы. Вряд ли «Барса» захочет давать деньги прямому конкуренту.

В 2015 году японец был вынужден вернуться домой из-за бана ФИФА, а в 2019 году подписал контракт с «Мадридом». Дебютировать в столице игрок не сумел, постоянно уходя в аренды.

Кубо перешел в «Сосьедад» прошлым летом за 6 млн евро. В 25 матчах он забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.