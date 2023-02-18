FC BARCELONA
Блог

«Барселона» может вернуть «японского Месси». Правда, есть один нюанс

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хави Хави
Такефуса Кубо Такефуса Кубо
Футбол Футбол

Дорогая попытка усилить состав.

По данным Diario AS, «Барселона» внимательно следит за прогрессом воспитанника Ла Масси Такефусы Кубо. Сейчас ему 21 год и играет он за «Сосьедад». В Каталонии считают, что вингер хорошо бы вписался в систему Хави.

В этом трансфере есть сразу несколько серьезных проблем. Во-первых, его контракт с басками продлен аж до 2027 года и в нем есть клаусула в 60 млн евро. Во-вторых, «Мадрид» по-прежнему владеет 50% прав на игроков. Это значит, что при трансфере из «Сосьедада» «сливочные» получат половину суммы. Вряд ли «Барса» захочет давать деньги прямому конкуренту.

В 2015 году японец был вынужден вернуться домой из-за бана ФИФА, а в 2019 году подписал контракт с «Мадридом». Дебютировать в столице игрок не сумел, постоянно уходя в аренды.

Кубо перешел в «Сосьедад» прошлым летом за 6 млн евро. В 25 матчах он забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Обычного не могут вернуть, хотя бы японского.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Горькие слёзы Моуриньо
Кубо не уровень Реала/Барсы/Атлетико. Если бы в нем что-то было, Реал бы его не отпустил. Одного старания не хватит. Может через сезон другой и раскроется, но сейчас это просто вспышка в составе Сосъедада.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Sragovich
Ответ flash flash06
Лидер в Сосьедаде , добротный игрок , был бы рад увидеть в Барсе. ( Вместо Рафиньи ) который не оправдывает надежды. Крч , Рафа такой игрок , который весь матч играет плохо , но уходит с результативным действием.
Так определись, Рафа есть хорошо или плохо? По мне если делает результат то гуд. Дембель тоже 20 раз за игру ошибается а потом создаёт гол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Есть один нюанс: на### не нужен)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ flash flash06
Лидер в Сосьедаде , добротный игрок , был бы рад увидеть в Барсе. ( Вместо Рафиньи ) который не оправдывает надежды. Крч , Рафа такой игрок , который весь матч играет плохо , но уходит с результативным действием.
Просто тупо гол забил и ушел. Причем я думал Лева коснется и вколотит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
flash flash06
Лидер в Сосьедаде , добротный игрок , был бы рад увидеть в Барсе. ( Вместо Рафиньи ) который не оправдывает надежды. Крч , Рафа такой игрок , который весь матч играет плохо , но уходит с результативным действием.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий