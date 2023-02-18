Хави назвал игрока, который заменит Педри в ближайших матчах. Его ответ многих удивил 😮

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Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед», которая может оставить его за пределами поля на месяц. 20-летний игрок является ключевым футболистом для Хави.

Отвечая на вопрос о том, кто займет место Педри в стартовом составе, тренер «Барселоны» дал следующий ответ:

«У нас есть Гави, Френки, Кессиэ, Пабло Торре, Роберто... У нас есть альтернативы, которые могут сработать, но Педри - фантастический игрок, и его отсутствие не может пройти незаметно», - сказал Хави.

«Для меня Серджи Роберто - это альтернатива Педри, он очень хорошо понимает игру, он динамичен и может дать нам много на его позиции», - добавил наставник «Барсы».

Именно Роберто заменил Педри во время игры. Тем не менее, нельзя сказать, что эта рокировка была удачной, ведь Серджи выполнил всего 23/28 пасов, не нанес ни одного удара и не совершил оборонительных действий.