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Хави назвал игрока, который заменит Педри в ближайших матчах. Его ответ многих удивил 😮

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Угадали?

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед», которая может оставить его за пределами поля на месяц. 20-летний игрок является ключевым футболистом для Хави.

Отвечая на вопрос о том, кто займет место Педри в стартовом составе, тренер «Барселоны» дал следующий ответ:

«У нас есть Гави, Френки, Кессиэ, Пабло Торре, Роберто... У нас есть альтернативы, которые могут сработать, но Педри - фантастический игрок, и его отсутствие не может пройти незаметно», - сказал Хави.

Confirmation of Pedri hamstring injury

«Для меня Серджи Роберто - это альтернатива Педри, он очень хорошо понимает игру, он динамичен и может дать нам много на его позиции», - добавил наставник «Барсы».

Именно Роберто заменил Педри во время игры. Тем не менее, нельзя сказать, что эта рокировка была удачной, ведь Серджи выполнил всего 23/28 пасов, не нанес ни одного удара и не совершил оборонительных действий.

8 комментариев

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Темирлан Шаваев
Ответ leo👽
Что то не то ожидал от Хави, ну какая это альтернатива, да и в важной игре с МЮ, не должен был играть Кунде, он не живёт игрой, боится ошибиться и от этого ещё больше ошибается, зажат, 90% передач назад, либо в сторону, нет креатива вообще, неудачный трансфер, также было и с Матье, одна удачная игра против Барсы в составе Валенсии и пожалуйста к нам, также и с Кунде, сыграл на удивление хорошо против нас, прошёл двоих и пробил в верхний угол, после этого понеслось Кунде-Кунде, а он сейчас автор уже двух голов в ворота Барсы, если так дальше пойдет, в пору будет к нему персонального защитника ставить..
Ты вообще матчи смотришь?
+3
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+3
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Diduev
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Тогда вингером Альбу или Бальде ставить впору. Что-то левый фланг вообще мертвый. Раф там чето мутил хотя бы. Не хватает Дембеле. Кунде тоже нервный какой-то, суетолог.
Посмотрим, что Хави намудрит
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leo👽
Что то не то ожидал от Хави, ну какая это альтернатива, да и в важной игре с МЮ, не должен был играть Кунде, он не живёт игрой, боится ошибиться и от этого ещё больше ошибается, зажат, 90% передач назад, либо в сторону, нет креатива вообще, неудачный трансфер, также было и с Матье, одна удачная игра против Барсы в составе Валенсии и пожалуйста к нам, также и с Кунде, сыграл на удивление хорошо против нас, прошёл двоих и пробил в верхний угол, после этого понеслось Кунде-Кунде, а он сейчас автор уже двух голов в ворота Барсы, если так дальше пойдет, в пору будет к нему персонального защитника ставить..
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-1
-1
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Diduev
Бускетс тоже к ответке восстановится
Тогда вингером Альбу или Бальде ставить впору. Что-то левый фланг вообще мертвый. Раф там чето мутил хотя бы. Не хватает Дембеле. Кунде тоже нервный какой-то, суетолог.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Diduev
Бускетс тоже к ответке восстановится
Было б збс
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Diduev
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Кроме Педри еще Гави не будет в ответке. Так что ждем Кесье, Френки и Роберто в полузащите?
Бускетс тоже к ответке восстановится
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Кроме Педри еще Гави не будет в ответке. Так что ждем Кесье, Френки и Роберто в полузащите?
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& Co1366
Хави понять можно:" На безрыбье и рак - рыба". С этими травмами выбор невелик.
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