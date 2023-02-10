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Ансу Фати может покинуть «Барселону». Плюсы и минусы такого развития событий

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Ансу Фати Ансу Фати
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Может стать токсичным активом.

Летом сразу несколько крупных европейских клубов рассмотрят возможность покупки Ансу Фати. Хотя 20-летний игрок − ценный актив «Барселоны», в какой-то момент клуб все-таки может решиться на его продажу.

Какие могут быть плюсы и минусы от потенциальной продажи? Разбираемся.

Плюсы

«Барселона» может выручить за него много денег

Текущий контракт с игроком истекает только в 2027 году, потому его цена высока. Его интересы представляет Жорже Мендеш, который в хороших отношениях с Лапортой и точно позаботится о том, чтобы принести много денег клубу.

Его травмы все еще могут быть проблемой

Форварду потребовалось много времени, чтобы набрать необходимый уровень физической готовности. Проблемы с травмами не позволили ему проявить себя на чемпионате мира. Если Фати получит еще одну серьезную травму, его карьера может быть в опасности.

Проблематичное окружение

Поговаривают, что окружение Ансу Фати очень нетерпеливо и постоянно давит на то, что форвард должен играть чаще. Ходят слухи, что они хотят, чтобы испанец уже собирал чемоданы из «Барсы».

Минусы

Идеален в качестве суперзамены

7 из 9 голов этого сезона были забиты Фати после выхода на замену. 3 из них стали решающими в матча − против «Сосьедада» в Ла Лиге, «Интерсити» в Кубке, «Бетиса» в Суперкубке.

В настоящее время Фати входит в число лучших игроков Европы по количеству результативных действий на 90 минут. Это действительно ценная характеристика, которая доказывает, что он может делать решающий вклад в сложных играх.

Он все еще может сделать отличную карьеру в «Барсе»

Ансу по-прежнему носит десятый номер, клуб доверяет ему и не выставляет на трансфер. Если он вопреки всему каким-то образом изменит ситуацию, это будет история на века.

А вы как думаете: Ансу Фати нужно уходить или оставаться в клубе? Пишите в комментариях.

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