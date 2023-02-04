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Продлить 6 контрактов - главная цель «Барсы» на будущее лето. С двумя футболистами могут возникнуть сложности

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Таковы реалии.

После закрытия январского окна «Барселона» сосредоточилась на переговорах по новым контрактам с нынешними игроками.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы попытаются подписать новые контракты с Усманом Дембеле, Серджи Бускетсом, Алексом Бальде, Серджи Роберто и Иньяки Пеньей.

Также другие источники утверждают, что «Барса» планирует продлить контракт с Ламином Ямалом. 15-летний нападающий считается одним из самых перспективных футболистов в системе клуба.

Ожидается, что все игроки, за исключением Бускетса и Роберто, подпишут долгосрочные контракты с клубом. Два ветерана, скорее всего, продлят соглашения, но лишь на один год.

3 комментария

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Ali Aliyev
Ответ arajanarm
А с Гави все решено?
Да
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0
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arajanarm
А с Гави все решено?
+1
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+1
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& Co1366
С ветеранами сложности не по сроку контракта, а скорее всего по сумме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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