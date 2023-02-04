Продлить 6 контрактов - главная цель «Барсы» на будущее лето. С двумя футболистами могут возникнуть сложности
Таковы реалии.
После закрытия январского окна «Барселона» сосредоточилась на переговорах по новым контрактам с нынешними игроками.
По информации Mundo Deportivo, каталонцы попытаются подписать новые контракты с Усманом Дембеле, Серджи Бускетсом, Алексом Бальде, Серджи Роберто и Иньяки Пеньей.
Также другие источники утверждают, что «Барса» планирует продлить контракт с Ламином Ямалом. 15-летний нападающий считается одним из самых перспективных футболистов в системе клуба.
Ожидается, что все игроки, за исключением Бускетса и Роберто, подпишут долгосрочные контракты с клубом. Два ветерана, скорее всего, продлят соглашения, но лишь на один год.
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