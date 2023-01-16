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Серхио Агуэро отреагировал на победу «Барсы» в Суперкубке Испании

Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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«Вперед!», - написал Серхио Агуэро в Twitter, когда «Барселона» взяла первый трофей под руководством Хави.

Здорово, что аргентинец продолжает поддерживать «Барсу», несмотря на то, что мало играл за каталонский клуб – ему пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем всего через пару месяцев после перехода в состав «сине-гранатовых». Сейчас Агуэро занят медиафутбольной лигой Жерара Пике.

А «Барселона» вчера вечером завоевала Суперкубок Испании, обыграв «Реал Мадрид» (3:1) в Эр-Рияде.

3 комментария

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Umidcan Nurcan
Ему лишь бы причины набухатЬся!🤣🤣🤣
0
-3
-3
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MK Gamer
Каталонец однажды, Каталонец навсегда)
VAMOS KUN)
+8
-1
+7
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Boni Jek
Агуэро отдельный респект
+11
0
+11
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