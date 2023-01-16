Серхио Агуэро отреагировал на победу «Барсы» в Суперкубке Испании

«Вперед!», - написал Серхио Агуэро в Twitter, когда «Барселона» взяла первый трофей под руководством Хави.

Здорово, что аргентинец продолжает поддерживать «Барсу», несмотря на то, что мало играл за каталонский клуб – ему пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем всего через пару месяцев после перехода в состав «сине-гранатовых». Сейчас Агуэро занят медиафутбольной лигой Жерара Пике.

А «Барселона» вчера вечером завоевала Суперкубок Испании, обыграв «Реал Мадрид» (3:1) в Эр-Рияде.