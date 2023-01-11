🎥 «Это же пенальти в пользу «Реала!» Де Йонг эффектно свалился с лестницы автобуса. Фанаты гадают, кто столкнул Френки

«Барселона» прибыла в Саудовскую Аравию, где 11 января начнется Суперкубок Испании.

Посадка командного самолета, к счастью, была мягкой, а вот Френки де Йонг потерпел крушение, выходя из автобуса «Барсы». Полузащитник так эффектно свалился с лестницы, что фанаты не только испугались за его здоровье, но и ужасно развеселились. Правда, самому голландцу вряд ли было смешно.

А вот падение Френки с другого ракурса:

На роликах не видно, кто выходит из автобуса после Де Йонга. Фанаты «блауграны» принялись гадать, кто же этот загадочный человек.

Волну шуток о падающем голландце уже не остановить:

💭 «В мире есть только два важных вопроса: кто убил Кенни и кто толкнул Френки».

💭 «Фух, я так испугался, думал Френки уже не встанет. С нашей удачей я бы не удивился, если бы он получил травму и выбыл до конца сезона».

💭 «Странно, что за Френки не выбежал Лаос с желтой карточкой».

💭 «Френки не так понял прозвище Кройфа. Наверняка хотел стать вторым летучим голландцем «Барсы».

💭 «О нет! Это же чистый пенальти в пользу «Реала»! Недопустимый нырок Де Йонга!»

💭 «Это Хави выталкивает Де Йонга из старта, чтобы освободить место Бускетсу».

💭 «Черт возьми, а для чего нам нужен ВАР? Срочно посмотреть повтор и найти виновного!»

💭 «Не знаете, а Френки уже дисквалифицировали до конца сезона за этот ужасный нырок?».

💭 «Есть летучие голландцы, а у нас вот падающий. Не завидуйте, пожалуйста!»

💭 «Лапорта, увидев это падение, по привычке сказал, что именно из-за этого Френки нужно продать».

💭 «Судья уже назначил пенальти в пользу Аргентины?»

💭 «Видео обрывается как раз на том моменте, когда из автобуса должен выйти человек, спускающийся за Френки. Ставлю все свое состояние на то, что это был Хави. Он попросил прессу обрезать ролик, чтобы не портить свою репутацию. Ребят, это однозначно заговор!»

Конечно, вероятнее всего, Френки банально оступился, но фанатские теории всегда весело почитать.

В четверг «Барселона» начнет борьбу за Суперкубок Испании. Первый соперник «блауграны» – «Бетис». Надеемся, что Де Йонг будет держаться подальше от лестниц и сможет помочь своей команде завоевать трофей.