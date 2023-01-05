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📸 «Барса» пропустила три мяча от «Интерсити». Тренер клуба из третьего дивизиона не мог поверить в происходящее

Ориоль Сольдевила
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В 1/16 финала Кубка Испании «Интерсити» подготовил для «Барселоны» неприятный сюрприз

Казалось, что «блауграна» без особых проблем справится с командой из третьего дивизиона. Хави даже не стал брать с собой на выезд Педри и Левандовского. Но у «Интерсити», который сейчас располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, было секретное оружие – Ориоль Сольдевила.

Юноша родился в столице Каталонии и пару лет выступал за «Барселону U-19». Ориоль встретился со своей бывшей командой в Кубке Испании и в этом матче сумел оформить хет-трик.

Когда Сольдевила забил второй мяч в ворота грозной «Барселоны» оператор трансляции сумел запечатлеть эмоции главного тренера «Интерсити». Густаво Сивьеро просто не мог поверить в происходящее:

Вот как кадр с реакцией Сивьеро прокомментировали фанаты:

💭 «Твое лицо, когда ты понял, что переиграл Хави».

💭 «Предлагаю скинуться на зарплату этому тренеру. Пора забирать его к нам в «Барсу».

💭 «Клянусь, я смотрю этот матч с таким же лицом».    

💭 «Черт, этот тренер идеально передает мое эмоциональное состояние».

💭 «Я сейчас выгляжу так же. Не знаю, что меня удивляет больше: то, что «Барселона» упустила Ориоля, или то, что мы не можем спокойно разобраться с таким клубом».

Как же Сивьеро чувствует!

3 комментария

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Artem Sokolov
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Позорники!
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Александр Прибытков
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Скорее он был удивлён не 3 забитым голам своих подопечных,а тому как было можно пропустить 4 от такой Барсы.
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Nik Wassermann
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Испанский стыд…
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