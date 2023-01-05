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Дембеле – лучший, Пенья – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Интерсити»

Ориоль Сольдевила
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Ансу Фати Ансу Фати
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В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» отправилась в гости к «Интерсити».

Хави решил дать отдохнуть нескольким игрокам основы, например, встречу пропустили Педри и Левандовски. Роберту, правда, передышка была не нужна. Поляк и так пропустит несколько игр каталонцев, ведь спортивный суд оставил в силе трехматчевую дисквалификацию нападающего.

«Барселона» ворвалась в игру стремительно. Каталонцы открыли счет уже на 4-й минуте. После подачи Торре Араухо в изящном прыжке головой отправил мяч в ворота соперника. Кстати, Хави на пресс-конференции перед встречей с «Интерсити» подчеркнул, что в кубковом матче выпустит на поле именно этот дуэт.

Но во втором тайме болельщиков «блауграны» ждали эмоциональные качели. На 59-й минуте счет сравнял Сольдевила. Кстати, Ориоль родился в Барселоне и когда-то даже выступал за «Барселону U-19».  

На 67-й минуте «Барса» вновь вышла вперед, на этот раз отличился Дембеле. Правда, Сольдевила быстро прервал праздник каталонцев, забив второй гол. На 77-й минуте Рафинья вывел «блауграну» вперед. Казалось, победа у «Барселоны» в руках. Но у «Интерсити» было особое оружие – Сольдевила, который на 86-й минуте оформил хет-трик

Игра перешла в овертайм, где Ансу Фати своим голом спас «блауграну». Итоговый счет – 4:3 в пользу команды Хави. 

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Интерсити»

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Смотрели игру? Как считаете, «Барселоне» стоило перетащить Ориоля в основу?

3 комментария

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Black Bei
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Барсукам с такой позорной игрой лучше отказаться от участия в ЛЕ, чем позорно вылетать, в очередной раз опозорить Испанию!!!
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Кирилл Мирошин
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Очень жаль, что Интерсити не унизил до конца этот унылый сброд, под названием Барселона.
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Егор унижает Смолина
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Пенья, спасибо тебе, я посидел на лет 20
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