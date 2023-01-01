6 игроков «Барсы» могут с сегодняшнего дня начать переговоры с другими клубами
Контракты шести игроков «Барселоны» истекают в июне этого года, а значит они могут начать переговоры с новыми клубами с 1 января.
Речь идет о Серджи Бускетсе, Серджи Роберто, Маркосе Алонсо, Экторе Бельерине, Мемфис Депай и Иньяки Пенья.
По информации испанских СМИ, «Барса» хочет продлить контракты с Бускетсом, Роберто, Алонсо и Пеньей. Кроме Бускетса, у которого все еще есть сомнения, все игроки хотят продолжить играть на «Камп Ноу».
Бельерин и Мемфис скорее всего покинут «Барселону» летом.
Дайте Уже Дорогу молодым . Пусть Дед В МЛС поиграет , Но Хави как всегда продолжыт держать Стариков В Барсе