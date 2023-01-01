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6 игроков «Барсы» могут с сегодняшнего дня начать переговоры с другими клубами

Иньяки Пенья Иньяки Пенья
Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Мемфис Депай Мемфис Депай
Серджи Роберто Серджи Роберто
Барселона Барселона
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
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Контракты шести игроков «Барселоны» истекают в июне этого года, а значит они могут начать переговоры с новыми клубами с 1 января.

Речь идет о Серджи Бускетсе, Серджи Роберто, Маркосе Алонсо, Экторе Бельерине, Мемфис Депай и Иньяки Пенья.

По информации испанских СМИ, «Барса» хочет продлить контракты с Бускетсом, Роберто, Алонсо и Пеньей. Кроме Бускетса, у которого все еще есть сомнения, все игроки хотят продолжить играть на «Камп Ноу».

Бельерин и Мемфис скорее всего покинут «Барселону» летом.

1 комментарий

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FanRocstar
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Продлить контракт с Бускетсом ....
Дайте Уже Дорогу молодым . Пусть Дед В МЛС поиграет , Но Хави как всегда продолжыт держать Стариков В Барсе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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