«Барселона» может подписать португальского полузащитника летом – это не Бернарду Силва

«Барселона» может подписать Рубена Невеша будущим летом, сообщает The Athletic. Действующее соглашение португальца с «Вулверхэмптоном» истекает в июле 2024 года, поэтому летом его можно будет выкупить по разумной цене.

Трансфер такого игрока, как Бернарду Силва в настоящий момент невозможен для «Барселоны» из-за финансовых сложностей и ограничений fair play в Ла Лиге.

Рубен Невеш заменит Серджи Бускетса в составе «сине-гранатовых». 25-летний опорник, способный играть и в центре полузащиты, оценивается в 40 млн евро.