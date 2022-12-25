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«Барселона» может подписать португальского полузащитника летом – это не Бернарду Силва

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«Барселона» может подписать Рубена Невеша будущим летом, сообщает The Athletic. Действующее соглашение португальца с «Вулверхэмптоном» истекает в июле 2024 года, поэтому летом его можно будет выкупить по разумной цене.

Трансфер такого игрока, как Бернарду Силва в настоящий момент невозможен для «Барселоны» из-за финансовых сложностей и ограничений fair play в Ла Лиге.

Рубен Невеш заменит Серджи Бускетса в составе «сине-гранатовых». 25-летний опорник, способный играть и в центре полузащиты, оценивается в 40 млн евро.

 

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