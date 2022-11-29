Йорди Кройфф рассказал о переговорах о продлении контракта с Алексом Бальде

«Мы довольны его развитием», - заявил Йорди Кройфф на вопрос о продлении контракта игрока «Барселоны» Алехандро Бальде.

«Мы работаем над длительным контрактом с футболистом – у нас отличные отношения с его агентом. Бальде благодарен «Барселоне», а «Барселона» благодарна Бальде», - добавил Кройфф.

Текущее соглашение Алекса Бальде с клубом истекает будущим летом, но, похоже, что он продолжит выступать за «сине-гранатовых».

Предполагается, что футболист подпишет контракт на пять лет с суммой отступных в 1 млрд евро. Скорее всего это произойдет после возвращения Бальде из Катара.