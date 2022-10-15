Как «Барса» может играть с Кунде в обороне? Есть два варианта, показываем оба на схеме

До начала долгожданного класико остается менее 24 часов. Пока неизвестно, каких игроков Хави выпустит в обороне.

Жюль Кунде уже восстановился и попал в заявку на класико, но пока трудно сказать, появится ли он в стартовом составе и выйдет ли на поле вообще.

Но давайте предположим, что все сложится наилучшим образом и мы увидим француза в старте. В таком случае у Хави будет два варианта расстановки обороны с Кунде.

Вариант 1: Алонсо – Гарсия – Кунде – Бальде

Бальде может начать игру справа, тогда у него будет особая миссия – остановить Винисиуса.

Вариант 2: Бальде – Алонсо – Гарсия – Кунде

Какой вариант, на ваш взгляд, лучшее? Делитесь мнением в комментах!