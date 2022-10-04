«Эти споры возникают только когда «Реал» выигрывает ЛЧ»: Карвахаль посмеялся над высказываниями Хави

Даниэль Карвахаль назвал одно высказывание Хави, которое «заставило его смеяться».

«Комментарии Хави о том, что Лига чемпионов не всегда справедлива?

Это заставляет меня смеяться. Эти споры о том, справедливо это или нет, возникают только тогда, когда "Реал" выигрывает Лигу чемпионов.

Когда другие команды выигрывают, это всегда справедливо», — заявил Дани Карвахаль.