«Эти споры возникают только когда «Реал» выигрывает ЛЧ»: Карвахаль посмеялся над высказываниями Хави

Даниэль Карвахаль назвал одно высказывание Хави, которое «заставило его смеяться».
«Комментарии Хави о том, что Лига чемпионов не всегда справедлива?
Это заставляет меня смеяться. Эти споры о том, справедливо это или нет, возникают только тогда, когда "Реал" выигрывает Лигу чемпионов.
Когда другие команды выигрывают, это всегда справедливо», — заявил Дани Карвахаль.
Ранее Хави заявил, что «иногда не самая сильная команда выигрывает Лигу чемпионов», намекая на то, что некоторые команды показали лучший футбол, чем «Реал» в прошлом сезоне.
Комментарии