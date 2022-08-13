Очередной экономический рычаг? Как и когда «Барса» может зарегистрировать Кунде

«Барселоне», возможно, придется активировать пятый экономический рычаг, чтобы зарегистрировать всех новичков и навести порядок в фонде заработной платы, утверждает журналист Жерар Ромеро.

Пятым рычагом станет продажа Френки де Йонга, который на данный момент является самым высокооплачиваемым игроком «сине-гранатовых».

Сообщается, что в этом сезоне зарплата голландца вырастет до 22 миллионов евро в год, эта сумма превышает планку по зарплатам, установленную Лапортой. Френки был поставлен ультиматум: либо он соглашается сократить зарплату на 50%, либо покидает команду. Судя по новостям на трансферном рынке, уходить Де Йонг не намерен, хотя голландцем активно интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Продажа Де Йонга поможет значительно разгрузить фонд заработной платы, а также получить приличную сумму за трансфер.

На данный момент «Барселона» официально зарегистрировала всех новичков клуба, кроме Жюля Кунде.

Заслуживающий доверия журналист Альфредо Мартинес из издания Onda Cero заявляет, что француз будет официально зарегистрирован уже на следующей неделе.

Что поможет каталонцам зарегистрировать Жюля, журналист не уточняет. По информации издания FFP, «Барселона» действительно рассчитывает продать некоторых футболистов, в их числе – Де Йонг, о трансфере которого заявлял Ромеро.

Альфредо Мартинес также добавил, что, помимо Кунде, на следующей неделе клуб также зарегистрирует Маркоса Алонсо, хотя официально его переход ещё не был объявлен.