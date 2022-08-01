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Журналист назвал 2 причины, почему «Барсе» лучше подписать Алонсо, чем довериться Бальде

Маркос Алонсо Маркос Алонсо
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«Алехандро Бальде прогрессирует, но будет лучше, если «Барселона» подпишет Маркоса Алонсо. Он гарантирует опыт и мастерство. В любом случае, Жорди Альбе нужен реальный конкурент, как и остальным его товарищам по команде», - пишет журналист Mundo Deportivo Серджи Соле.

Бальде – один из футболистов, больше всех впечатливших в предсезонке, но он пока еще далек от того, чтобы составить реальную конкуренцию Жорди Альбе за место в основном составе. Хави хочет видеть кого-то, кто может соперничать с ветераном «Барселоны», Алонсо на это способен.

Если каталонцы подпишут нового левого защитника, то Бальде скорее всего уйдет в аренду. «Барселона» точно не расстанется с Бальде окончательно, в клубе верят в его потенциал.

Возможно, молодой защитник вернется уже более опытным следующим летом и сможет бороться с ветеранами.

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