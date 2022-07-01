Два варианта того, как Хави сможет использовать Артура в «Барселоне»

Многие источники сообщают, что в скором времени Артур вернётся на «Камп Ноу». Мы задумались над тем, как Хави может интегрировать бразильца в игру «Барсы», если трансфер все же состоится.

Вот два варианта расстановки каталонского клуба, учитывая Артура и других игроков, которые могут присоединиться к клубу этим летом:

Вариант 1

Хави мог бы использовать 25-летнего футболиста в качестве надежной замены для Бускетса.

Артур эффективно играл на этой позиции в «Барселоне» и «Ювентусе». Его впечатляющий пас и классная физическая форма будут очень полезны для «Барсы».

Вариант 2

Артур также проявил себя как достойный центральный и атакующий полузащитник. Он бы здорово смотрелся на этой позиции в «Барсе», но не в стартовом составе.

«Барселоне» предстоит провести много встреч в следующем сезоне, Артур сможет подстраховать Педри, особенно если Френки Де Йонг все же покинет Каталонию.