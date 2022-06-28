Яя Туре - в порядке. Тренирует «Тоттенхэм», путешествует по Африке и требует «Золотой мяч» для Мане

Продвигает родной континент и продолжает борьбу за права африканцев.

После окончания карьеры экс-полузащитник "Барселоны" успел поработать в грозненском "Ахмате" в качестве тренера, но быстро ушел.

«Яя же параллельно учится и, соответственно, работал в «Ахмате». Сейчас же у него будет следующий шаг: он работает с молодежью в «Тоттенхэме», а Артета говорил, что двери «Арсенала» для Яя открыты. И, учитывая, что он учится на лицензию в Англии, то работать там ему просто удобнее", - рассказывал Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити».

Вскоре Туре был замечен в форме «Тоттэнхема» на тренировочной базе лондонского клуба.

38-летний футболист набирается тренерского опыта в академии «шпор». В настоящее время ивуариец живёт в Лондоне и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории «А». Он тесно сотрудничает с менеджером академии «Тоттэнхема» Дином Растриком и руководителем её тренерского отдела Крисом Пауэллом.

Independent уточняет, что Туре станет проводить в клубе пару дней в неделю и не будет иметь прямого отношения к основной команде.

Занимаясь тренерской карьерой, Туре продолжает участвовать в общественной футбольной жизни.

В 2021 году негодовал по поводу «Золотого мяча»: «Без неуважения к Мохамеду Салаху, который также блестяще играл, Рахиму Стерлингу, Месси, Криштиану Роналду, но я думаю, что «Золотой мяч» в прошлом году был провальным. Как вы можете говорить мне, что этот Мане не вошел в тройку номинантов на «Золотой мяч»? Как такое возможно?» – сказал бывший полузащитник "Барсы".

А недавно известный борец за права темнокожих футболистов посетил родной континент.