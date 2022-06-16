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Мингеса хочет остаться в Ла Лиге: в нем заинтересованы несколько клубов

Барселона Барселона
Оскар Мингеса Оскар Мингеса
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Похоже, что у Оскара Мингесы нет недостатка в предложениях. «Барселона» уже сообщила футболисту, что не рассчитывает на него. Несколько клубов заинтересовались Мингесой, первыми это сделали «Валенсия» и «Хоффенхайм», потом к ним присоединились «Сельта», «Мальорка», «Эльче» и «Хетафе». Кроме того, «Айнтрахт» также следит за ситуацией футболиста.

Мингеса не спешит принимать решение. У него есть еще год по контракту с «Барселоной», клуб распахнул перед ним дверь, но приоритетом для футболиста остается играть в Ла Лиге. Проблема в том, что мало кто из испанских клубов готов заплатить 5 млн евро, которые просит за Мингесу «Барселона».

Клубы Ла Лиги хотят подождать и посмотреть, как будет складываться ситуация на рынке. «Барселона» же стремится продать Мингесу побыстрее.

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