Невеш отказывает «Юнайтед», ожидая предложения от «Барсы»

«Манчестер Юнайтед» серьезно настаивает на подписании Рубена Невеша и готов заплатить за него 50 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

Однако полузащитник приостановил переговоры с «красными дьяволами». Он ждет, когда «Барселона» сделает ему предложение.

Невеш надеется, что каталонцы решат свои финансовые проблемы и подпишут его.

Контракт 25-летнего игрока с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 2024 года. С момента перехода в 2017 году он провел за английскую команду 212 матчей, забив 24 гола.