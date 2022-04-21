Филиппе Коутиньо хочет остаться в АПЛ: в нем заинтересованы два клуба

Филиппе Коутиньо, отданный «Барсой» в аренду «Астон Вилле» до конца сезона и с контрактом до 2023 года, стремится продолжить выступать в Премьер-лиге.

Бразилец убеждает команду, которую тренирует его бывший товарищ по «Ливерпулю» Стивен Джеррард. «Астон Вилла» может выкупить футболиста за 40 миллионов евро, но, по сообщению английских СМИ, его будущее может быть связано с другим клубом АПЛ - «Ньюкаслом».

«Астон Вилла» хочет продолжать сотрудничать с Коутиньо, но они не уверены, что смогут потянуть финансовые условия: и высокую зарплату игрока, и необходимую выплату «Барселоне».

Зато подобную дорогостоящую операцию может себе позволить «Ньюкасл».

Богатые владельцы из Саудовской Аравии и после того, как он потратили более 100 миллионов евро на пять трансферов прошлой зимой рынок - Киран Триппье, Крис Вуд, Бруно Гимарайнш, Дэн Бёрн и Мэтт Таргетт- и стремятся к дальнейшему росту и качественному скачку, нацелившись на бразильца.