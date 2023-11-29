Ох, в каких ужасных условиях строят «Камп Ноу»: рабочие спят в кустах, а «Барса» ооочень торопится

Хотят успеть к ноябрю 2024-го.

Реконструкция «Камп Ноу», которую «Барса» начала еще год назад, проходит не так гладко, как хотел клуб.

El Periódico после масштабного расследования выяснило, в каких условиях работают строители на стадионе.

Рабочие спят в кустах, трудятся без выходных и за мизерные деньги

Претензий к «Барсе» много, вот основные: ● Рабочие трудятся по 56 часов в неделю при максимально дозволенных 40. Получают меньше 1000 евро (это минимум, установленный по закону). Сверхурочных тоже нет.

● Некоторым рабочим приходится спать на улице – не могут позволить себе жилье. Один даже признался, что иногда спит в кустах возле стадиона: дорога до дома слишком долгая, проще переночевать возле работы.

● Рабочие, которые находятся в наиболее трудных условиях, прибыли в Барселону из других стран. Компания Limak, которая фактически руководит проектом, – юридически не работодатель, а люди наняты фирмами по субподряду, источник описывает это как «гигантскую пирамиду».

Строители-мигранты считают себя обманутыми и полагают, что работодатели воспользовались тем, что они не умеют читать и писать. Многие из них не знают испанский язык, они просто ставили подпись там, где им говорили.

Конечно, некоторых не смущают и такие условия. «Лучше буду работать здесь, чем в баре по 12 часов в день и зарабатывать 600 евро», – цитируют одного из строителей.

«Барса» защищается: инспекция не видит нарушений, есть рычаги контроля

На обвинения отреагировала вице-президент клуба Елена Форт:

«Никакой трудовой эксплуатации на «Камп Ноу» нет. Клуб строго соблюдает правила, как и строительная компания, с которой мы сотрудничаем.

Очевидно, если бы эта проблема существовала, мы бы приняли меры. К нам жалоб не поступало. Ни у одной трудовой инспекции нет претензий. Limak отвечает за исполнение работ, а у клуба есть внутренние рычаги, чтобы не допустить тревожных сигналов».

В «Барселоне» утверждают, что трудовая инспекция трижды устраивала внеплановые проверки – намного чаще, чем на любом другом предприятии за последние пять месяцев. Но даже так инспекторы выявили лишь незначительные проблемы, доказательств чего-то серьезного нет.

Еще один аргумент – платежные ведомости. «Барса» настаивает, что их накопилось уже больше двух тысяч, а в тексте El Periódico лишь пять ведомостей. Форт допускает, что в них может быть ошибка, хотя все контракты проходят через систему социального страхования – ни один из них не оплачивается ниже, чем был согласован.

«Это очень неприятно, – закрывает тему Форт. – Не уверена, что все в расследовании – правда. Смотрите: если поезд прибывает с опозданием на полчаса, то есть более ранний автобус. У нас нет пары тысяч работников, которые спят на улицах, а это значит, что все работает».

А что за компания руководит строительством?

Одна из главных строительных фирм Турции – Limak. Известна по возведению аэропортов по всей планете: Стамбул, Эль-Кувейт, Лион, Приштина и даже Ростов-на-Дону (да-да, аэропорт «Платов» тоже их проект).

Limak строит вокзалы, порты, плотины, нефтеперерабатывающие заводы, теперь еще и футбольные стадионы. «Камп Ноу» – дебют компании на новом рынке.

Всего Limak реализовала более 160 проектов на общую сумму в 10+ млрд евро. Среди главных достоинств компании озвучивают низкую цену производства.

«Выбор Limak был чистым и прозрачным, – отчитывался Жоан Лапорта. – С внутренним аудитором и юридической фирмой, которая осуществляет надзор. Почему Limak? Все соответствует срокам и условиям контракта».

В Limak заявили, что клуб может вернуться на «Камп Ноу» в ноябре 2024-го, но работы полностью завершатся только летом 2026 года (будут частично закрыты трибуны, «Реал» тоже проводил так домашние матчи).

Как изменится «Камп Ноу»: 110 тысяч зрителей, большая фан-зона

Главное – вместимость увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч. «Камп Ноу» станет третьим по величине стадионом в мире после крикетного «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).

В изначальном плане на 2021 год «Камп Ноу» хотели увеличивать до 105 тысяч, но по ходу многое меняется. «Проект устарел, внесены изменения. У меня бежали мурашки, когда его представили, – восхищался Лапорта. – Мы полностью переделаем третий ярус, а, возможно, и первый.

Будет больше лож, вип-зон и мест для гостей. Этот проект может иметь такое же влияние на город, как Олимпийские игры в свое время. Мы станем ориентиром в мире досуга с футуристическим, современным и экологичным стадионом».

Реконструкцию обдумывали давно: с 2007-го регулярно планировали перестройку, а строительство откладывалось по различным причинам. «Камп Ноу» последний раз модернизировали в 1998-м, хотя возведен стадион еще в 60-х.

Стоимость нового проекта – 1,5 млрд евро. Деньги выдал банк Goldman Sachs. Кредит рассчитан на 30 лет, но на первые пять, пока ведутся строительные работы, «Барса» получила льготный период и освобождена от уплаты процентов. Дальше каждый год нужно платить по 5% от суммы.

Главная цель – вернуться на стадион ко 2 ноября 2024 года. Планируется, что к этому моменту будет доступно 65 000 мест. «Нас интересуют сроки, мы не сможем так долго находиться вдали от «Камп Ноу» из-за доходов, – объясняет Лапорта. – Каждый сезон, когда мы не играем на «Камп Ноу», мы теряем по 93 млн евро».

«Барса» очень спешит: даже ввела систему штрафов и поощрений для подрядчика для соблюдения сроков. Как итог – Limak завершил снос третьего яруса аж на месяц раньше запланированной даты, за что получил дополнительный миллион евро.

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Фото: David Zorrakino,/; stadiumdb.com