Нырнем в зеленое море! Парад в Бостоне собрал больше миллиона фанов

Сегодня в Бостоне не работали детские сады, а парковка в центре была запрещена: несмотря на страшную жару на этой неделе, «Селтикс» собрали больше миллиона зрителей на парад, который владелец клуба Вик Грусбек назвал «трансформирующим жизни».

Команда уселась на небольшие автобусы-амфибии, на которых обычно ездят туристы, и преодолела дистанцию в 4 километра за 2 часа.

Все вокруг стало зеленым.

А игроки не забывали о тех, кто привел их на вершину. Джейсон Тейтум появился в майке с просьбой к хейтерам продолжать не верить в него.

Весь город напомнил, что зеленый – это не только цвета «Селтикс», это цвета, особенно значимые для всего города из-за его ирландских корней.

А вот как это выглядело сверху.

Псих Джо, естественно, был в самой толпе. Ему все равно надо оперировать колено.

Эл Хорфорд был в майке с пьяным Томом Брэди , празднующим победу в Супербоуле в 2021 году. Самому Брэди этот выбор очень понравился.

Сэм Хаузер пришел в майке с Джейсоном Тейтумом. (Видимо, испугавшись, что его выкинут из команды после того, как в пятом матче он не пасовал на лидера).

Остается надеяться, что вырвало его не на майку.

Самые лучшие места.

Дьюс Тейтум и другие сыновья Джейсона Тейтума – на месте.

Джейлен Браун тоже ничего не забыл. Надпись на его майке – «Раскрой свои источники» – обращена к Стивену Эй Смиту, который рассказал, что надменность игрока напрягает всех вокруг.

Обновленное фойе Бостон-Гардена.

Нет, это не напившийся пива Порзингис.

Вик Грусбек заявил, что парад 2024 года превзошел парад 2008-го.

В город съехались люди из Нью-Гэмпшира, Вермонта, Род-Айленда и Пенсильвании.

Кристапс Порзингис посетовал, что травмировался и не смог помочь команде должным образом на паркете. Хотя бы помог отпраздновать.

Семифутер, принимающий пиво.

У «Бостона» нашлись и четвероногие болельщики.

Было весело.

Но бостонские болельщики не были бы самими собой, если бы не вспоминали всех своих врагов.

Вроде нытика из Далласа...

Или того, кто должен был принести им заветное чемпионство.

Лучше всего сказал Дрю Холидэй: «Болельщики в Бостоне безумны. Они орут на тебя, они хотят побить тебя. Рад, что теперь на их стороне».

И конечно, все разговоры были о том, что все это нужно повторить.

Фото: Gettyimages /Billie Weiss, Maddie Malhotra, Scott Eisen; x.com/ NBCSCeltics /